この春高校卒業の芸能人 本田紗来は名門母校も公開 見納め？ 制服ショット
3月に入り、卒業シーズン真っ只中。学業と芸能活動を両立している芸能人たちも、それぞれのSNSで卒業したことを報告している。この記事ではこの春に卒業を迎えた芸能人をピックアップ！
【写真】本田紗来だけじゃない！ 高校卒業した芸能人の制服ショットをイッキ見
■本田紗来
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来はこの春に明治大学付属八王子高等学校を卒業。紗来は本田真凜、本田望結の妹で、本田姉妹の末っ子としても人気を集めている。紗来は幼少期から子役としてCMなどにも出演しており、現在は雑誌『Ray』の専属モデルとしても活躍中。紗来は自身のInstagramにて「高校を卒業しました」と報告し、高校生活の思い出を振り返りつつ「ついこの前のことみたいなのに、気がつけばあっという間の3年間。本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした」とつづった。
紗来は両親や友人、教師へ感謝を伝え「勉強だけじゃなく、人として大切なこともたくさん学ばせてもらいました。みんなに出会えたことが、私の宝物です。本当にだいすき。3年間、ありがとう」と思いを告白。紗来の投稿に姉の真凜は「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」とコメントしている。他にもファンからは「美少女」「内面も外面も美しくて本当に素敵」「尊敬の気持ちしかありません」「おめでとう」などの声が相次いでいる。
■乃木坂46・小川彩
乃木坂46の小川彩はこの春に高校を卒業。小川は2022年に乃木坂46の5期生として加入。小川は五期生の最年少で、中学生2年生の時にグループに加入した。2025年にはフジテレビ系の人気ドラマ『波うららかに、めおと日和』に出演し、地上波ドラマに初出演した。『週刊少年チャンピオン』編集部の公式Xでは「#あーや 高校卒業記念グラビア」として13号の表紙と巻頭グラビアを担当する小川のショットを公開。制服姿で卒業証書を持っている小川の表紙ショットを投稿した。
投稿では「直近に迫った高校卒業を前に、夕陽に染まる河川敷にてエモーショナルな制服シーンを撮影」と紹介。「キュートなルームウエア姿から、大人っぽいワンピース姿まで、18歳・あーやの魅力をバシッと切り取っています」と明かした。ファンからは「もうじき高校卒業？？ うそだろ」「こないだ入学したと思ったのに」など成長を驚く声が寄せられた。
引用：「本田紗来」Instagram（@sara_honda0404）
「週刊少年チャンピオン編集部」X（@Weekly_Champion）
【写真】本田紗来だけじゃない！ 高校卒業した芸能人の制服ショットをイッキ見
■本田紗来
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来はこの春に明治大学付属八王子高等学校を卒業。紗来は本田真凜、本田望結の妹で、本田姉妹の末っ子としても人気を集めている。紗来は幼少期から子役としてCMなどにも出演しており、現在は雑誌『Ray』の専属モデルとしても活躍中。紗来は自身のInstagramにて「高校を卒業しました」と報告し、高校生活の思い出を振り返りつつ「ついこの前のことみたいなのに、気がつけばあっという間の3年間。本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした」とつづった。
■乃木坂46・小川彩
乃木坂46の小川彩はこの春に高校を卒業。小川は2022年に乃木坂46の5期生として加入。小川は五期生の最年少で、中学生2年生の時にグループに加入した。2025年にはフジテレビ系の人気ドラマ『波うららかに、めおと日和』に出演し、地上波ドラマに初出演した。『週刊少年チャンピオン』編集部の公式Xでは「#あーや 高校卒業記念グラビア」として13号の表紙と巻頭グラビアを担当する小川のショットを公開。制服姿で卒業証書を持っている小川の表紙ショットを投稿した。
投稿では「直近に迫った高校卒業を前に、夕陽に染まる河川敷にてエモーショナルな制服シーンを撮影」と紹介。「キュートなルームウエア姿から、大人っぽいワンピース姿まで、18歳・あーやの魅力をバシッと切り取っています」と明かした。ファンからは「もうじき高校卒業？？ うそだろ」「こないだ入学したと思ったのに」など成長を驚く声が寄せられた。
引用：「本田紗来」Instagram（@sara_honda0404）
「週刊少年チャンピオン編集部」X（@Weekly_Champion）