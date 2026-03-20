育乳やダイエットは下着から！ 元下着販売員が語るバストメイクの近道／悪いのはスタイルじゃなくて下着でした
最後にブラのサイズを測ったのはいつですか？ メイクや服は気にするのに、下着は何となく選んでいるという方、多いのでは？
【漫画】『悪いのはスタイルじゃなくて下着でした 一生モノの下着の教科書』を第1回から読む
「せっかく買った服なのに、着てみるとシルエットがいまいち」「肩がこる・疲れる」「姿勢が悪い」そんな悩みは下着で解決できる！ 下着よりおしゃれやメイクにお金をかけるアパレル店員・のばらと大きい胸が悩みの事務職・ゆり。下着選び初心者ふたりのお悩みを、元下着販売員で下着オタクな著者のちーちょろすさんが解決する『悪いのはスタイルじゃなくて下着でした 一生モノの下着の教科書』。
心地いいブラが理想の自分になれる魔法をかけてくれる！ 誰も教えてくれなかった下着の知識を楽しく学び、本当に心地いい下着を自分で選べるようになりませんか？
※本記事は『悪いのはスタイルじゃなくて下着でした 一生モノの下着の教科書』（ちーちょろす：著者、oomisoka1231：漫画/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■B75とC70 はほぼ同じ容量って知ってた？
「姉妹サイズ」について知ろう
■「育乳」と「ダイエット」するならまず下着
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※本記事は『悪いのはスタイルじゃなくて下着でした 一生モノの下着の教科書』（ちーちょろす：著者、oomisoka1231：漫画/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
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