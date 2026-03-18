運命の“日韓戦”に臨むなでしこジャパンがスタメンを発表！ 長谷川唯、熊谷紗希らが先発！ 清水梨紗、谷川萌々子らはベンチスタート【女子アジア杯】
現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがと韓国と対戦する。この試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
グループステージを３戦全勝で勝ち上がったなでしこジャパンは、15日に行なわれた準々決勝のフィリピン戦にも７−０で快勝した。
開催国オーストラリアが待つファイナル進出を懸けた運命の“日韓戦”に、キャプテンの長谷川唯やベテランの熊谷紗希らが先発に名を連ね、清水梨紗や谷川萌々子はベンチスタートとなった。
試合は日本時間18時にキックオフ予定。スタメンは以下のとおりだ。
【スターティングメンバー】
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
【サブメンバー】
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊 茜(GK)
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
グループステージを３戦全勝で勝ち上がったなでしこジャパンは、15日に行なわれた準々決勝のフィリピン戦にも７−０で快勝した。
開催国オーストラリアが待つファイナル進出を懸けた運命の“日韓戦”に、キャプテンの長谷川唯やベテランの熊谷紗希らが先発に名を連ね、清水梨紗や谷川萌々子はベンチスタートとなった。
試合は日本時間18時にキックオフ予定。スタメンは以下のとおりだ。
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
【サブメンバー】
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊 茜(GK)
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー