俳優の窪塚洋介（46）の妻で、実業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、ホワイトデーを振り返った。

「弥生白日 3/14のホワイトデーはGallery CRANEで開催された夫と渥美幸裕さんのスペシャルアコースティックセッションへ」と書き出し、自身と洋介、8歳長女とギタリスト渥美幸裕の4ショットをアップ。

「『百聞は一見に如かず』とは、正にこのことなのかと。同じセッションは２度と出来ないであろう、一期一会のコトバと演奏 本っっっ当に、素晴らしかった」と回顧。「時間も、情報も、生活でさえも 否が応でも、早すぎる速度に合わせてしまう この現代社会で『間』と『余韻』を味わう機会を与えていただけたのはなんと贅沢なことなのだろう…。意識して立ち止まらないと、『間』も『余韻』も感じられないものなのですね。そして『間』と『余韻』は日本ならではの美しさ。そこに気づかせていただきました」と続けた。

「いやぁ、感嘆。音と言葉で脳が癒されて、幸せです」とし、「夜は名店『鮨 高橋謙太郎』さんへ」「食でも日本の素晴らしさを堪能させていただいた最高の１日でした 幸せだ〜」と締めくくった。

優香さんは2015年に洋介と結婚。洋介は再婚で、俳優として活動している窪塚愛流は前妻との子供。17年6月に長女が誕生している。