ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベントにおいて、「キノコ王国で大冒険！ わくわくスターハント・マーチ」の様子を公開した。

「キノコ王国で大冒険！ わくわくスターハント・マーチ」は、キノコ王国に散らばったスーパースターをマリオやルイージ、ヨッシーたちと一緒に探しに行くマーチイベント。エリアの中央にある広場で開催され、マリオ・ルイージ・ピーチ姫・ピノキオ・ヨッシーがクルーの先導でスターを探す。マーチイベントの最後には5人揃ってポーズをとってくれる。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.



MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.



(C) Nintendo



TM and (C) 2026 Sesame Workshop



(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC



TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment



TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.