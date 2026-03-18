【USJ】マリオたちがスターを探す「キノコ王国で大冒険！ わくわくスターハント・マーチ」撮り下ろし！ 最後はみんなでポーズ
【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベント】 開催期間：3月18日～2027年1月11日
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベントにおいて、「キノコ王国で大冒険！ わくわくスターハント・マーチ」の様子を公開した。
「キノコ王国で大冒険！ わくわくスターハント・マーチ」は、キノコ王国に散らばったスーパースターをマリオやルイージ、ヨッシーたちと一緒に探しに行くマーチイベント。エリアの中央にある広場で開催され、マリオ・ルイージ・ピーチ姫・ピノキオ・ヨッシーがクルーの先導でスターを探す。マーチイベントの最後には5人揃ってポーズをとってくれる。
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