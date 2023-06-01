Aぇ! group、実写映画第2弾「おそ松さん」主題歌に決定 新曲「でこぼこライフ」音源入りの予告公開
【モデルプレス＝2026/03/16】Aぇ! groupと関西ジュニアの西村拓哉が出演する「おそ松くん」の実写映画第2弾「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（6月12日公開）の主題歌が、Aぇ! groupの「でこぼこライフ」に決定。あわせて、予告映像と本ポスタービジュアルも解禁された。
【写真】Aぇ! group、新曲音源初公開の「おそ松さん」予告
主題歌のタイトルは「でこぼこライフ」。この楽曲はAぇ! groupらしいバンドサウンドにのせて、歌詞には「急がば回って、ザッツ・オーライ◆（※「◆」は正式には「ハートマーク」）」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ／ドンウォーリー・ガールズ」など前向きなメッセージが詰め込まれており、少しくらい失敗しても“これでいいのさ！”とポジティブに変換するAぇ! group史上、最もハイテンションで怒涛の展開がクセになる楽曲。「おそ松さん」の可愛らしくもクセ強なコメディテイストとAぇ! groupの持つポジティブで楽しい雰囲気が融合した楽曲となっている。
今回解禁された予告映像では、いつも通りのクソニート生活を送る6つ子たちの日常から一変し、なぜか「クズ」というだけで崇められ、お金をもらい、ちやほやされる“超絶大人気のスーパースター”になってしまう衝撃の展開が描かれている。しかし、そんな夢のような（？）状況こそが、世界を揺るがす「人類クズ化計画」の始まりだったのだ。人間の価値観が“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に書き換えられた世界で、人類の運命はなぜかこの6つ子に託されることに？自分たちが「ダラダラ過ごせる元の世界」を取り戻すため、6つ子たちが立ち向かっていく。そして、映像の最後には、これまでのパーカー姿とは異なる、新たな衣装を纏った6人の後ろ姿が。彼らが最後に辿り着く姿とは。
アニメ「おそ松さん」でカラ松役の声優・中村悠一氏によるナレーションで幕を開ける本映像、Aぇ! groupが歌う疾走感あふれる主題歌の「でこぼこライフ」が、6つ子の暴走をさらに加速。ポップでカオス、それでいて熱い。実写ならではの全力の「おそ松さん」ワールドを象徴する予告映像に仕上がった。
今回新たに解禁となった本ポスタービジュアルでは、6つ子たちがいかにもポスターから突き破り飛び出てくるようなデザインとなっており、さらに彼らを取り巻くクセの強いキャラクター達も登場。とにかくハチャメチャになることを予感させるビジュアルに仕上がっている。同ポスタービジュアルは3月20日より、全国の劇場で順次掲載される予定だ（※一部劇場を除く）。（modelpress編集部）
松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松は20歳を過ぎても定 職につかず、親の脛をかじるクズで童貞のクソニート。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、 相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた？そんなことある？一体世界はどうなってしまうのか？さらにパワーアップした「おそ松さん」ワールドがいよいよ幕を開ける。
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【写真】Aぇ! group、新曲音源初公開の「おそ松さん」予告
◆実写映画第2弾「おそ松さん」主題歌はAぇ! group
主題歌のタイトルは「でこぼこライフ」。この楽曲はAぇ! groupらしいバンドサウンドにのせて、歌詞には「急がば回って、ザッツ・オーライ◆（※「◆」は正式には「ハートマーク」）」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ／ドンウォーリー・ガールズ」など前向きなメッセージが詰め込まれており、少しくらい失敗しても“これでいいのさ！”とポジティブに変換するAぇ! group史上、最もハイテンションで怒涛の展開がクセになる楽曲。「おそ松さん」の可愛らしくもクセ強なコメディテイストとAぇ! groupの持つポジティブで楽しい雰囲気が融合した楽曲となっている。
◆実写映画第2弾「おそ松さん」予告映像解禁
今回解禁された予告映像では、いつも通りのクソニート生活を送る6つ子たちの日常から一変し、なぜか「クズ」というだけで崇められ、お金をもらい、ちやほやされる“超絶大人気のスーパースター”になってしまう衝撃の展開が描かれている。しかし、そんな夢のような（？）状況こそが、世界を揺るがす「人類クズ化計画」の始まりだったのだ。人間の価値観が“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に書き換えられた世界で、人類の運命はなぜかこの6つ子に託されることに？自分たちが「ダラダラ過ごせる元の世界」を取り戻すため、6つ子たちが立ち向かっていく。そして、映像の最後には、これまでのパーカー姿とは異なる、新たな衣装を纏った6人の後ろ姿が。彼らが最後に辿り着く姿とは。
アニメ「おそ松さん」でカラ松役の声優・中村悠一氏によるナレーションで幕を開ける本映像、Aぇ! groupが歌う疾走感あふれる主題歌の「でこぼこライフ」が、6つ子の暴走をさらに加速。ポップでカオス、それでいて熱い。実写ならではの全力の「おそ松さん」ワールドを象徴する予告映像に仕上がった。
今回新たに解禁となった本ポスタービジュアルでは、6つ子たちがいかにもポスターから突き破り飛び出てくるようなデザインとなっており、さらに彼らを取り巻くクセの強いキャラクター達も登場。とにかくハチャメチャになることを予感させるビジュアルに仕上がっている。同ポスタービジュアルは3月20日より、全国の劇場で順次掲載される予定だ（※一部劇場を除く）。（modelpress編集部）
◆「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」ストーリー
松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松は20歳を過ぎても定 職につかず、親の脛をかじるクズで童貞のクソニート。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、 相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた？そんなことある？一体世界はどうなってしまうのか？さらにパワーアップした「おそ松さん」ワールドがいよいよ幕を開ける。
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