2.5次元アイドルグループ「すとぷり」らSTPR所属の5グループが集結した「STPRファミリー」と、サントリーが展開する「TAG LIVE LABEL」による初のコラボレーションが決定した。オリジナルラベル缶が、9日から全国約2000台のサントリー自販機で販売を開始した。

今回のコラボは、今月28、29日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催する大型ライブイベント「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」を記念したもので、参加するのは「すとぷり」、「騎士X - Knight X -」、「AMPTAKxCOLORS」、「めておら - Meteorites -」、「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループで、グループごとに自販機を分けてウーロン茶を販売する。

特別仕様のラベルデザインは、各グループメンバーのライブビジュアルとオリジナルメッセージがあしらわれた全34種で、29種のメンバーラベルに加えて、各グループに1種ずつ計5種のシークレットデザインも用意されている。さらに、飲み終わった後のラベルは、きれいにはがしてステッカーとして保存できるコレクション仕様だ。

年末年始のすにすて東名阪Zeppツアーの期間中も、サントリーのレモンスカッシュでコラボレーションをしていて、大きな反響を得ていた。販売期間は4月7日までで、関係者は「ライブで乾いたのどを潤すためにはもちろん、ライブに来られない方々も、全国の自販機で、レアなラベル缶を、ぜひ見つけてください」と呼び掛けた。