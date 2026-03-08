“めるる”生見愛瑠、24歳になり「一段と大人っぽい」姿に反響 「ほんとに美しすぎる」「どんどん素敵に」
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が、6日に24歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムで感謝をつづった。
【写真】24歳になった生見愛瑠 「一段と大人っぽい」姿で魅了
生見は「24歳！本日は誕生祭でしたっ」と報告し、「めるるずと過ごせて幸せな年になりそう ありがとうございました..嬉」と投稿。写真は、大人っぽい黒のタイトコーデで、腰がちらりとのぞいた。ロングの髪も際立った。
ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福が寄せられ、「一段と大人っぽい」「ほんとに美しすぎる」「どんどん素敵になってますね」など多数の声が届いている。
【写真】24歳になった生見愛瑠 「一段と大人っぽい」姿で魅了
生見は「24歳！本日は誕生祭でしたっ」と報告し、「めるるずと過ごせて幸せな年になりそう ありがとうございました..嬉」と投稿。写真は、大人っぽい黒のタイトコーデで、腰がちらりとのぞいた。ロングの髪も際立った。
ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福が寄せられ、「一段と大人っぽい」「ほんとに美しすぎる」「どんどん素敵になってますね」など多数の声が届いている。