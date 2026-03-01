信用残ランキング【売り残増加】 クリレスＨＤ、明和産、ビックカメラ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※2月20日信用売り残の2月13日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1591銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3387> クリレスＨＤ 3,458 15,405 0.05
２．<8103> 明和産 2,491 2,505 0.98
３．<3048> ビックカメラ 2,136 4,748 0.03
４．<3660> アイスタイル 1,548 1,828 2.97
５．<1942> 関電工 1,457 2,648 0.21
６．<9418> ＵＮＥＸＴ 1,091 3,289 1.58
７．<2659> サンエー 981 1,486 0.03
８．<3391> ツルハＨＤ 849 2,814 0.08
９．<7649> スギＨＤ 830 1,411 0.07
10．<2685> アンドＳＴ 764 1,379 0.05
11．<3382> セブン＆アイ 761 2,080 1.03
12．<8267> イオン 740 3,855 0.76
13．<3087> ドトル日レス 702 2,416 0.02
14．<9948> アークス 693 1,947 0.02
15．<3612> ワールド 660 1,346 0.09
16．<3543> コメダ 655 1,174 0.20
17．<6140> 旭ダイヤ 635 787 5.10
18．<2146> ＵＴ 607 1,629 3.36
19．<3315> 日本コークス 571 2,046 1.35
20．<7611> ハイデ日高 563 1,630 0.10
21．<8167> リテールＰＡ 552 1,556 0.07
22．<4344> ソースネクス 551 2,191 3.60
23．<9517> イーレックス 510 775 1.41
24．<9887> 松屋フーズ 495 523 0.59
25．<9432> ＮＴＴ 467 3,562 55.03
26．<7516> コーナン 448 1,415 0.07
27．<8125> ワキタ 440 2,326 0.17
28．<2492> インフォＭＴ 424 1,021 2.57
29．<8016> オンワード 396 1,059 0.54
30．<3608> ＴＳＩＨＤ 379 667 0.50
31．<7383> ネットプロ 361 600 12.70
32．<3232> 三重交ＨＤ 345 1,257 0.28
33．<2730> エディオン 334 749 0.46
34．<7599> ＩＤＯＭ 329 4,974 0.14
35．<7818> トランザク 305 654 0.14
36．<3050> ＤＣＭ 301 578 0.08
37．<8273> イズミ 290 385 0.28
38．<2742> ハローズ 268 527 0.04
39．<2749> ＪＰＨＤ 263 2,467 0.17
40．<9843> ニトリＨＤ 252 967 1.22
41．<2292> ＳＦＯＯＤＳ 252 348 0.14
42．<5110> 住友ゴ 239 311 1.92
43．<8136> サンリオ 232 641 19.78
44．<9324> 安田倉 229 240 0.48
45．<1945> 東京エネシス 225 245 2.29
46．<5074> テスＨＤ 222 347 7.66
47．<9842> アークランズ 208 3,158 0.03
48．<5929> 三和ＨＤ 206 266 0.31
49．<8008> ４℃ホールデ 203 592 0.17
50．<8233> 高島屋 193 878 1.34
株探ニュース