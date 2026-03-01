　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※2月20日信用売り残の2月13日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1591銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3387> クリレスＨＤ 　　　3,458　　 15,405　　　0.05
２．<8103> 明和産 　　　　　　2,491　　　2,505　　　0.98
３．<3048> ビックカメラ 　　　2,136　　　4,748　　　0.03
４．<3660> アイスタイル 　　　1,548　　　1,828　　　2.97
５．<1942> 関電工 　　　　　　1,457　　　2,648　　　0.21
６．<9418> ＵＮＥＸＴ 　　　　1,091　　　3,289　　　1.58
７．<2659> サンエー 　　　　　　981　　　1,486　　　0.03
８．<3391> ツルハＨＤ 　　　　　849　　　2,814　　　0.08
９．<7649> スギＨＤ 　　　　　　830　　　1,411　　　0.07
10．<2685> アンドＳＴ 　　　　　764　　　1,379　　　0.05
11．<3382> セブン＆アイ 　　　　761　　　2,080　　　1.03
12．<8267> イオン 　　　　　　　740　　　3,855　　　0.76
13．<3087> ドトル日レス 　　　　702　　　2,416　　　0.02
14．<9948> アークス 　　　　　　693　　　1,947　　　0.02
15．<3612> ワールド 　　　　　　660　　　1,346　　　0.09
16．<3543> コメダ 　　　　　　　655　　　1,174　　　0.20
17．<6140> 旭ダイヤ 　　　　　　635　　　　787　　　5.10
18．<2146> ＵＴ 　　　　　　　　607　　　1,629　　　3.36
19．<3315> 日本コークス 　　　　571　　　2,046　　　1.35
20．<7611> ハイデ日高 　　　　　563　　　1,630　　　0.10
21．<8167> リテールＰＡ 　　　　552　　　1,556　　　0.07
22．<4344> ソースネクス 　　　　551　　　2,191　　　3.60
23．<9517> イーレックス 　　　　510　　　　775　　　1.41
24．<9887> 松屋フーズ 　　　　　495　　　　523　　　0.59
25．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　467　　　3,562　　 55.03
26．<7516> コーナン 　　　　　　448　　　1,415　　　0.07
27．<8125> ワキタ 　　　　　　　440　　　2,326　　　0.17
28．<2492> インフォＭＴ 　　　　424　　　1,021　　　2.57
29．<8016> オンワード 　　　　　396　　　1,059　　　0.54
30．<3608> ＴＳＩＨＤ 　　　　　379　　　　667　　　0.50
31．<7383> ネットプロ 　　　　　361　　　　600　　 12.70
32．<3232> 三重交ＨＤ 　　　　　345　　　1,257　　　0.28
33．<2730> エディオン 　　　　　334　　　　749　　　0.46
34．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　329　　　4,974　　　0.14
35．<7818> トランザク 　　　　　305　　　　654　　　0.14
36．<3050> ＤＣＭ 　　　　　　　301　　　　578　　　0.08
37．<8273> イズミ 　　　　　　　290　　　　385　　　0.28
38．<2742> ハローズ 　　　　　　268　　　　527　　　0.04
39．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　263　　　2,467　　　0.17
40．<9843> ニトリＨＤ 　　　　　252　　　　967　　　1.22
41．<2292> ＳＦＯＯＤＳ 　　　　252　　　　348　　　0.14
42．<5110> 住友ゴ 　　　　　　　239　　　　311　　　1.92
43．<8136> サンリオ 　　　　　　232　　　　641　　 19.78
44．<9324> 安田倉 　　　　　　　229　　　　240　　　0.48
45．<1945> 東京エネシス 　　　　225　　　　245　　　2.29
46．<5074> テスＨＤ 　　　　　　222　　　　347　　　7.66
47．<9842> アークランズ 　　　　208　　　3,158　　　0.03
48．<5929> 三和ＨＤ 　　　　　　206　　　　266　　　0.31
49．<8008> ４℃ホールデ 　　　　203　　　　592　　　0.17
50．<8233> 高島屋 　　　　　　　193　　　　878　　　1.34

