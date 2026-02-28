「サイコミ」で連載されている『東京深夜少女』（Cygames）が2026年2月27日（金）12:00より期間限定で全話無料公開される。

「サイコミ」にて『東京深夜少女』が期間限定で全話無料公開

『東京深夜少女』の作者・もてぃまが作画を担当する新作『黒衣の妹は私を許さない』が、2026年3月6日（金）12:00より「サイコミ」にて連載を開始。

原作の草野誼は「長い間実現出来なかった企画が、もてぃま先生という最高の描き手と出会えて船出することができました。作画／もてぃま先生初めてのモノクロ原稿、頑張って作画させていただきました。山姫と海姫の双子の姉妹がとてもかわいいので見ていただけたら嬉しいです！新作にもぜひご注目ください！」とコメントした。

『東京深夜少女』の取材協力先で、物語の舞台となったコンセプトBar『サキュバスシーシャ ABYSS 歌舞伎町店』の系列5店舗と、『東京深夜少女』とのオフラインコラボイベントを 2026年3月1日（日）より開催。2026年4月25日（土）・4月26日（日）には、『東京深夜少女』作者・もてぃまのトーク＆サイン会が開催される。

■『東京深夜少女』×コンセプト Bar『サキュバスシーシャ』オフラインコラボイベントコラボ第1弾：サキュバスシーシャ5店舗巡回コラボ・開催期間：2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）・概要：対象店舗にてコラボシーシャやコラボドリンク購入の方限定で、描き下ろしイラスト特典をプレゼント。写真集、キャラクターブロマイド、アクリルキーホルダーといったコラボグッズも販売される。

コラボ 2弾：『東京深夜少女』作者・もてぃま先生トーク＆サイン会開催・開催日：2026年4月25日（土）24:00～26:00、2026年4月26日（日）17:00～19:00・概要：ここでしか聞けない『東京深夜少女』の制作秘話をお届け。※要予約（計20組限定）。限定コラボセットを購入いただいた方のみ参加可能。※本イベントは20歳以上の方のみ参加可能。入場時に本人確認および年齢確認あり※ご来場に当たっての注意事項は特設ページにてご確認を。

