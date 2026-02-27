日テレ系情報番組「DayDay.」に生出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「DayDay.」に生出演。大ファンだというNiziUのMIIHIから直筆メッセージが送られ涙した場面では、送り主の正体の明かし方にも反響が広がっている。

番組内では「ある人」からの直筆メッセージとして「銅メダル本当におめでとうございます。私もオリンピックでの活躍を拝見させていただきました。迫力ある堂々とした綺麗な演技に感動と勇気をもらいました。演技後のポーズやリンク外での愛嬌のある姿が可愛すぎて、既に私も中井選手の虜です」と代読された後、「申し遅れましたが、NiziUのMIIHIです」と明かされた。

驚きのリアクション後、感極まった中井。ネット上では、先に正体を明かさず、涙を誘う演出にしていたMIIHIの“倒置法スタイル”が話題に。X上のファンからは「このリアクション引き出すための倒置法が」「その流れエモすぎて泣くやつやん」「後から名前を名乗るのもミイヒちゃんらしいサプライズだね」「DayDay.ええ仕事するやないか！！！」「お手紙でのサプライズ感動です」などの声が上がった。

涙が止まらなかった中井は「本当にびっくり。夢が叶ってますね、今」と感激。「自分がつらい時に音楽だったり、頑張っている姿を見て自分も頑張ろうと。辛い時に見て自分も頑張っています」と語った。



