「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、サンコー<6964.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



２６日の東京市場で、サンコーは上昇一服。前日につけた昨年来高値７５９円まで駆け上がったことから高値警戒感が出ているようで、これが売り予想数上昇につながっているようだ。



同社は今月６日に２６年３月期通期の連結業績予想を修正し、売上高の見通しは従来の１６５億円から１７８億円（前期比５．７％増）、営業利益の見通しは４億５０００万円から５億８０００万円（同６．２％増）に引き上げた。前期に受注した新モデルの金型を含む付加価値の高い生産設備の売り上げが進んだことが主な要因だとしている。



出所：MINKABU PRESS