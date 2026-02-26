今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ダンボール箱に入ろうとしていた猫ちゃんの様子。ただし、その箱のサイズは少し小さめだったとか…。投稿はXにて、2.7万回以上表示され、たくさんの猫好きの目に留まりました。

【動画：猫が『小さめのダンボール箱』に入ろうとした結果…挑戦の様子に笑ってしまう人が続出】

60サイズに収まると思っている

今回、Xに投稿したのは「さすけと3人暮らし」さん。登場したのは、ブリティッシュショートヘアのさすけちゃんです。

投稿主さんによると、さすけちゃんはテーブルの上に置かれた小さなダンボール箱の中に入ろうとしていた模様。「猫は液体」という言葉もある通り、狭いところにもすっぽり収まる…かと思われましたが、現実はそううまくいかなかったようです。

箱のサイズは60サイズと少し小さめ。対して、さすけちゃんはなかなかのわがままボディです。ポジションを調整してなんとか収まろうとした、さすけちゃんでしたが、さすがにサイズオーバー。入るのは無理だったみたいですね。

ダンボール箱に入ろうと奮闘していたさすけちゃんにほっこり

自分より小さいダンボール箱に入ろうと頑張っていたさすけちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「冬毛でもふもふムチムチで可愛過ぎにゃ」「どう見ても120サイズは必要」「さすけくんも「ちょっと狭いなぁ…」って思ってそう」「あれ？おかしいな？上手く入れないニャン」「努力は大事！って教えてくれてるんです」などの声が多く寄せられていました。箱には入れませんでしたが、さすけちゃんの可愛さは多くの方をほっこりさせたようですね。

Xアカウント「さすけと3人暮らし」では、さすけちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。今回と同じく、さすけちゃんの可愛い投稿ばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「さすけと3人暮らし」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。