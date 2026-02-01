2026年4月3日、「りぼん」5月号と「まんがクレヨンしんちゃん.com」で、まる子としんちゃんの漫画コラボが同時スタートします！

舞台は静岡と春日部を行き来し、さくら家と野原家が同じ物語の中で出会う特別構成です。

4月20日の後編公開まで続くため、春の話題作を時系列で追える企画になっています☆

ちびまる子ちゃん「クレヨンしんちゃん漫画コラボレーション」

企画発表日：2026年2月25日「りぼん」5月号発売日：2026年4月3日「新クレヨンしんちゃん」前編掲載日時：2026年4月3日11時30分「新クレヨンしんちゃん」後編掲載日時：2026年4月20日11時30分「ちびまる子ちゃん」特別コラボまんが：16ページ「新クレヨンしんちゃん」特別コラボまんが：前後編 各4ページ

『ちびまる子ちゃん』は1986年に連載を開始し、静岡市清水区を舞台に家族と日常のユーモアを描いてきた作品です。

「まんがクレヨンしんちゃん.com」は『新クレヨンしんちゃん』をはじめ関連漫画の最新話を読めるWEBマガジンとして運営されています。

今回は『ちびまる子ちゃん』原作40周年と『クレヨンしんちゃん』原作35周年を重ねた、節目の相互コラボ企画です。

初回公開のスケジュール設計

同日公開：2026年4月3日同時に読める媒体：紙1媒体＋WEB1媒体第2弾公開：2026年4月20日（WEB後編）

4月3日に紙とWEBの両方で物語が動き出すため、読者は同じタイミングで2作品の入口に触れられます。

さらにWEB側は4月20日に後編を追加する構成で、短期間に続きが届くテンポ感も魅力です。

公開日が明確なので、発売日チェックと後編待機を計画しやすい導線になっています！

迷子エピソードと家族どうしの掛け合い

遭遇の舞台：静岡（『ちびまる子ちゃん』側）後日談の舞台：春日部（『新クレヨンしんちゃん』側）登場家族：さくら家／野原家

静岡編では、遊びに来た野原一家とまる子が偶然出会い、しんのすけとまる子が迷子になる展開が描かれます。

春日部編では、さくら家が野原家の地元を訪れ、まる子の父ヒロシとしんのすけの父ひろしの“Wひろし”会話が物語を押し上げます。

2コマカットでも会話量の多さが伝わり、両作品のテンポをそのまま掛け合わせた空気が出ています！

記念付録と連動プロジェクト

「りぼん」5月号付録：まんまるポーチ（コラボアート使用）今後予定：原作コラボアートのグッズ展開今後予定：ポップアップショップ開催

誌面コラボだけで終わらず、付録とグッズ企画まで連動するため、読後体験を長く楽しめる設計です。

とくに付録ポーチは、記念イヤーのコラボアートを日常で持ち歩けるアイテムとして話題になりやすいポイントです。

漫画、付録、ショップ企画がつながることで、春から初夏にかけて楽しみが段階的に増えていきます。

原作データで見る2作品の厚み

『ちびまる子ちゃん』連載開始：1986年『クレヨンしんちゃん』連載開始：1990年『ちびまる子ちゃん』原作コミックス：全18巻『ちびまる子ちゃん』累計発行部数：3,500万部超（デジタル版含む）テレビアニメ放送：『ちびまる子ちゃん』毎週日曜18:00／『クレヨンしんちゃん』毎週土曜16:30

連載開始年だけでも4年差があり、どちらも複数世代が同時に共有してきた作品であることが数字で見えてきます。

単行本とアニメ放送の継続実績が厚いため、今回のコラボは懐かしさと新鮮さを同時に受け取れる企画です。

1巻表紙の素朴な世界観と、しんちゃん側のテンポあるギャグが同じ春に交差する構図も見逃せません☆

今回の相互コラボは、長く続く2作品の“日常コメディ”という共通点を正面から活かした組み合わせです。

公開日、掲載ページ数、付録、後編日程まで情報がそろっているので、読み逃しを防ぎながら追いやすい企画になっています。

【国民的2作品の初共演がついに実現！

ちびまる子ちゃん「クレヨンしんちゃん漫画コラボレーションスペシャル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. コラボ漫画はいつ公開されますか？

2026年4月3日に「りぼん」5月号掲載分とWEB前編が公開され、WEB後編は4月20日11時30分に公開されます。

Q. コラボ漫画のページ数は何ページですか？

「りぼん」掲載の『ちびまる子ちゃん』は16ページで、WEB掲載の『新クレヨンしんちゃん』は前後編それぞれ4ページです。

Q. 記念付録はありますか？

「りぼん」5月号に『ちびまる子ちゃん』×『クレヨンしんちゃん』まんまるポーチが付きます。

