老後の孤独は「楽しみ費ゼロ」から始まる？ 月3000円で毎日をワクワクさせるお金の使い方
物価高の影響で生活費がかさみ、まず削られがちなのが「自分を楽しませるための費用」です。「使えるお金は生活費だけ。遊びに行く余裕なんてない」と、家の中に閉じこもってしまうと、せっかくの自由な時間が退屈で味気ないものになってしまいます。
ですが、すべての楽しみを我慢する必要はありません。月に3000円ぐらいの予算を「自分のために使う」と決めてみてください。小さな金額でも、日常に楽しさを取り戻すきっかけになります。
実は、ストレスの原因は出費そのものではなく、「楽しみを感じられない毎日」にあるのかもしれません。
「娯楽にはまとまったお金が必要」と思い込まず、身近な日常の中で小さな満足を増やす視点に切り替えてみるのがおすすめです。
たとえば、月に一度だけ、自分のために3000円を使ってみる。この金額なら、大きな負担にはならないはずです。そして、「何に使おうか」と考える過程そのものが、心にゆとりと前向きな気持ちをもたらしてくれます。
●香り豊かな入浴剤やハンドクリーム
日々の入浴や家事の時間が、ただの習慣から心身を整えるひとときに変わります。香りの力でリラックスやリフレッシュがしやすくなり、気持ちの切り替えにも効果的です。
●上質なノートとボールペン
手にしっくりなじむ文具があると、何気ないメモや日記にも自然と気持ちがこもるようになります。毎日手に取るものだからこそ、満足度の高い道具を選ぶ価値があります。
●中古本や漫画を購入
まとまった時間を充実させるには、没頭できるコンテンツが一番。読み応えのある本や何回も読みたいと思うシリーズものの漫画などがあれば、自宅での時間にメリハリが生まれます。
●デパ地下のスイーツを一品だけ
量より質を意識して選ぶことで、味わう時間そのものが心のゆとりにつながります。甘いものは過剰に摂らないことも大切ですが、月に1〜2回の「ちょっとした区切りの楽しみ」として取り入れれば、気分の切り替えやリラックスにもつながります。
●気に入ったブランドのハンカチ
手元を彩るアイテムがあると、外出の気分が少し変わります。毎日のちょっとした身だしなみの意識も高まり、自信を持って行動しやすくなります。
●季節の切り花を一輪だけ飾る
部屋に花があると、自然と空間を整えたくなります。ほんのわずかな変化でも、生活への意識が前向きになるきっかけになります。
SNSやテレビの流行情報に影響され、「みんなが持っているから」「便利そうだから」と、つい本来必要のないものにお金を使ってしまう。それが、物価高の時代に避けたい「なんとなくの出費」です。
「この香りの入浴剤があれば気持ちが落ち着く」「このペンで文字を書く時間が心地よい」そんなふうに、自分にとって価値のあるものを自覚できれば、月3000円という小さな予算でも、心を満たす使い方ができるようになります。
それは単なる節約ではなく、自分らしい心地よさを築くための選択といえるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
