ニコール・キッドマンとジェイミー・リー・カーティスがW主演・製作総指揮を務めるAmazon Originalドラマ『スカーペッタ』が、3月11日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。あわせて、日本語予告、キービジュアル、場面写真が公開された。

参考：ガイ・リッチーが監督・製作総指揮を担当 『ヤング シャーロック』Prime Videoで3月配信

本作は、全世界で累計1億2000万部以上の売上を誇るパトリシア・コーンウェルのベストセラー小説『検屍官』シリーズを初めて本格的に映像化する法医学クライムスリラー。法医学を本格的に取り入れたミステリーの先駆けとして知られる原作を基に、伝説的な検屍官ケイ・スカーペッタの活躍を描く。

物語は、1990年代後半にキャリアを歩み始めた若き日のケイと、故郷に戻り再び職に就きながら凄惨な連続殺人事件を捜査する現在のケイ、2つの時間軸が交錯して進行する。ケイは被害者の“声”となることを使命に犯人を追う一方、姉ドロシーとの確執や自身の人生を揺るがす秘密とも向き合っていくことになる。

主人公のケイ・スカーペッタを演じるのはキッドマン。ケイの姉ドロシー・ファリネリ役をカーティスが務める。なお、2人は製作総指揮も兼任する。

共演には、刑事ピート・マリーノ役にボビー・カナヴェイル、FBIプロファイラーのベントン・ウェズリー役にサイモン・ベイカー、ケイの姪ルーシー・ファリネリ＝ワトソン役にアリアナ・デボーズが集結。さらに、ロージー・マキューアンらが若き日の登場人物たちを演じる。

製作には、ブラムハウス・テレビジョンのジェイソン・ブラムらが名を連ね、ショーランナーは『LOST』のリズ・サーノフが担当。監督は『ハロウィン』シリーズのデヴィッド・ゴードン・グリーンが務める。

公開された予告編では、法医学捜査の緊迫したシーンや、ケイとドロシーの姉妹関係の緊張感が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）