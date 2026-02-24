2月8日、シングル曲「Tadaima」をリリースし、ソロ歌手として活動を再開させた元BE:FIRSTの三山凌輝（26）。飲食業に手を広げる夫をよそに、妻の趣里（35）は産後半年足らずで早くもドラマ主演が内定して……。

【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“趣里と三山凌輝の子ども”を写真で見る



昨年8月に結婚、9月に第1子の誕生を発表した趣里

◆◆◆

産後わずか2カ月で女優復帰

「週刊文春」が報じた三山の人気YouTuberへの「1億円貢がせ騒動」も乗り越え、昨年8月に結婚、9月に第1子の誕生を発表した三山と趣里。

「当初、趣里の両親である水谷豊（73）と伊藤蘭（71）は2人の結婚に強い懸念を示していましたが、孫が誕生してからは車で10分ほどの距離に暮らす娘夫婦を積極的にサポート。初孫をとてもかわいがり、ベビー用品店に足を運ぶこともあるそうです」（女性誌記者）

両親の献身もあって、趣里は昨年11月、産後わずか2カ月で女優復帰。

「映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の撮影に挑む姿を複数の週刊誌がキャッチ。織田裕二さん演じる青島刑事を支える女性刑事という、重要な役を演じる」（同前）

俳優復帰が遠のいた三山

一方で、三山は同じ頃にBE:FIRSTから脱退。新会社「Star Of Wonder.」を立ち上げ、ソロアーティストとして音楽活動と俳優業を行うことを発表したが、

「出演予定だった、三毛別ヒグマ事件を描いた大根仁監督によるネットフリックスの大型作品が、ロケ地付近に本物のクマが現れたことで撮影中止に。俳優復帰が遠のいた」（制作関係者）

そんな三山が再起を懸けて東京・吉祥寺にオープンさせたのが、自身がプロデュースし、実父がシェフとして腕を振るう「あんかけパスタ店」だった。

オープン当初は4時間待ちの行列だったが…

「昨年12月のオープン直後は三山さん自身も店舗に立ち、『よろしくお願いします！』とお客さんに声を掛けていた。

当時はファンが押しかけ、4時間待ちの行列になっていたのですが、最近は休日でも空席が目立つようになった」（近隣住民）

実際に2月の土曜午後7時頃に記者が訪れると、客はゼロ。厨房に立つ藤木直人似の実父に声をかけるも、表情を曇らせ、「取材は一切受けてないんです」と言うばかりだった。

新曲は地道に再生数を伸ばしているものの、俳優復帰の見通しは不透明で、パスタ屋の雲行きも怪しげ。

迷走中の夫とは対照的に、出産前に撮影した『教場Requiem』が公開前から注目を集めるなど、話題の絶えない趣里。すでに次なる主演作も決定しているという。事務所関係者が語る。

「7月期のテレビ朝日系木曜ドラマ枠で、主演が内定しています」

「親子で“主演リレー”をすることになる」

趣里の連ドラ主演は『モンスター』（カンテレ）以来、約2年ぶり。

「今回のドラマの舞台は空港。趣里さんは、急増する外国人入国者や複雑化する国際問題に対処するために集められた入管、税関、空港警察の精鋭ユニットのリーダーに扮します」（同前）

テレ朝といえば、水谷主演のドラマ『相棒 season 24』が、現在も放送中だ。

「今月末のクランクアップを前に、早くも今年10月期にseason25の放送が決定しています。つまり趣里さんから水谷さんへ、親子で“主演リレー”をすることになるのです」（テレビ局員）

趣里は先月、インスタグラムで初めて、水谷とのツーショットを公開。ドラマ主演も報告したのだろうか、「いつも背中を押してくれて感謝です。いつかコラボできるように頑張りたいと思います」と綴っていた。

「水谷さんは趣里さんに会社を残すため、23年に自身と蘭さんが所属する個人事務所を立ち上げた。今では蘭さん1人でテレビに出演する際にも、水谷さん自ら事務所の社長としてスタジオに付き添うとか。

去年は蘭さんと13年ぶりにバラエティ番組で共演もしていましたし、この機会に地上波で親子初共演もあるかもしれません」（芸能関係者）

夫の迷走を吹き飛ばす親子コラボに期待したい。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月19日号）