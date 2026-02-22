卓球の「シンガポール・スマッシュ2026」は22日、男子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング7位の松島輝空（木下グループ）は、同143位のアイザック・クエク（シンガポール）と対戦する。

■張本智に次ぐ存在に定着

松島は昨年「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」を制するなど、シーズン終盤に世界ランキングを1桁へと押し上げた。さらに、今年の全日本選手権ではシングルス連覇を達成。日本の新たな左のエースとして存在感を高めている。

初戦の相手は19歳のクエク。18歳の松島とはジュニア時代に対戦を重ねており、これまで5戦5勝と相性の良さを見せている。両者の対戦は2021年以来、5年ぶりとなる。

日本勢では張本智和（トヨタ自動車）に次ぐ存在に定着しつつある松島は、今大会でも上位進出が期待される。順当に勝ち進めば、3回戦で世界ランキング12位の張禹珍（韓国）と対戦する可能性があり、パワーを武器とする両者の激突が実現すれば見応えは十分。

さらに、準々決勝では世界1位の王楚欽（中国）との対戦も視野に入る。昨年のアジア選手権（団体戦）準決勝では松島が初勝利を挙げたが、12月の「WTTファイナルズ香港」1回戦では3－1とリードしながら逆転負けを喫した。世界王者との再戦が実現すれば、再び熱戦となることが期待される。

世界トップ10入りと全日本連覇という実績を積み重ね、さらなる飛躍が期待される松島。18歳のサウスポーがシンガポールの舞台でどのような存在感を示すのか。その戦いに注目が集まる。