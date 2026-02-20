³áÍµµ®¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤«¤é¿ÀÈë¤Î±§Ãè¤Ø¡¡SHIBUYA SKY¡ÖROOFTOP Å·ÂÎ´ÑÂ¬¡×¤Î¿·¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼È¯É½
¡Ö½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÎÅ¸Ë¾»ÜÀß¡ÖSHIBUYA SKY¡×¤Ï¡¢Å·ÂÎ´ÑÂ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖROOFTOP Å·ÂÎ´ÑÂ¬¡×2026Ç¯ÅÙ¤Î²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
SHIBUYA SKY¤Ç¤ÎÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë³á¤µ¤ó
SHIBUYA SKY¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¤È¶¦¤ËÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖROOFTOP Å·ÂÎ´ÑÂ¬¡×¤òËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯4·î¤«¤é27Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢¤È¤·¤Æ¤½¤Î»þ´Ö¤òºÌ¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§¡¼¥¬¡¼Ìò¤ä¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¹ì¾ÇÅàÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤µ¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÆü¤Ë´ÑÂ¬¤Ç¤¤ëÅ·ÂÎ¤Î¾ðÊó¤äÊª¸ì¤ò³á¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤«¤é±§Ãè¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¦¡£
½ÂÃ«¤ÎºÇ¹âÊö¡¢ÃÏ¾å229¥á¡¼¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëSHIBUYA SKY¡£¡ÖROOFTOP Å·ÂÎ´ÑÂ¬¡×¤Ç¤Ï¡¢²°¾åÅ¸Ë¾¶õ´Ö¡ÖSKY STAGE¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Å·ÂÎË¾±ó¶À¤Ç¡¢Â¸µ¤Ë¹¤¬¤ëÅìµþ¤Î·Ê¿§¤È¡¢¿ÀÈë¤Î±§Ãè¤Çµ¯¤³¤ëÀÅ¤«¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Å·Ê¸¸½¾Ý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎSHIBUYA SKYÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÇÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ê³§´û·î¿©¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£
³á¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤àÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤Î½é²ó¤Ï¡¢4·î21Æü¤À¡£