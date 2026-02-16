IVEウォニョン、ベアトップ姿の見返りショットに絶賛の声「背中綺麗すぎる」「永遠の憧れ」
【モデルプレス＝2026/02/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が2月15日、自身のInstagramを更新。ファー素材のベアトップ姿を披露し、話題となっている。
【写真】21歳KPOP美女「背中綺麗すぎる」大胆ベアトップ姿
ウォニョンはピンク、赤、黒のハートやチョコレート、キツネなどの絵文字を添えて、写真を多数投稿。ファー素材のベアトップにベロア素材のショートパンツ、大きなバックルのついたベルトを合わせたコーディネートを披露した。壁に手をついた見返りショットでは、美しい背中のラインが際立っている。同投稿では見返りショット以外にも、正面からの立ち姿やしゃがんだ姿、ウインクした姿など、様々なポーズや表情が公開されている。
この投稿にファンからは「永遠の憧れ」「背中綺麗すぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「推しって言葉だけじゃ表現できない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「背中綺麗すぎる」大胆ベアトップ姿
◆ウォニョン、ベアトップで輝く美背中披露
ウォニョンはピンク、赤、黒のハートやチョコレート、キツネなどの絵文字を添えて、写真を多数投稿。ファー素材のベアトップにベロア素材のショートパンツ、大きなバックルのついたベルトを合わせたコーディネートを披露した。壁に手をついた見返りショットでは、美しい背中のラインが際立っている。同投稿では見返りショット以外にも、正面からの立ち姿やしゃがんだ姿、ウインクした姿など、様々なポーズや表情が公開されている。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿にファンからは「永遠の憧れ」「背中綺麗すぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「推しって言葉だけじゃ表現できない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】