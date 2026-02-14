子どものプリントが迷子になる、スマホについ手が伸びる、レシピ本を開いたまま固定したい…。そんなプチストレスは文房具で解決しませんか。『文房具屋さん大賞2026』では大型書店、文房具専門店、百貨店、オンラインストアなど計13社を審査員に迎え、直近1年間の新しい文房具約1200個を採点。その中から、ここでは大賞をゲットした「本当に使える文房具」を5つ紹介します。

※ この記事は『文房具屋さん大賞2026』（扶桑社刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【写真】ハサミは玄関の壁や扉にも貼れる

デザイン賞：大切な書類がひと目でわかるファイル

もともとは子ども向けの片付けグッズであった「こまごまファイル」がSNSで話題となり、大人にも便利な収納方法として定着。今回はA4版が『文房具屋さん大賞2026』デザイン賞に選ばれました。

半面が扇形に開いて内容が完全に可視化される形状で、A4サイズを横置きにした大きさがポイント。片付けやすさを実現する性能、つまり「自立」させるためと、横にしたほうが面が広くなり出し入れしやすいこと、そして棚に収める際の寸法を考えた結果でしょう。

さらにカラーも落ち着いた色が多く、子どもだけでなくより大人にも使えるデザインなので生活によくなじみます。書類だけでなく、ふりかけやのりなどの食品収納に活用する人もいるのだとか！

・こまごまファイルA4サイズ W325×D35×H265mm 300g ホワイト、ダークグレー、パステルブルー 1210円（サクラクレパス）

卓上収納賞：スマホの誘惑を物理的にブロック

ついつい触ってしまう、「勉強中のスマホ操作」を防いで集中を支えるアイテムです。スマホをケースに入れてロックし、物理的にブロック。目的に合わせて選べる2つのロックモードで、毎日のルーティンに無理なく取り入れられます。

机や部屋になじむ優しい色合いも魅力で、最近は子どもだけでなくデジタルデトックスしたい大人の利用者も増えているそうです。習慣を整える発想が支持され、『文房具屋さん大賞2026』卓上収納賞1位に輝きました。

・デジトックス ザ・ルーティン スマホ用 タイムロックケース 約W190×D170×H70mm（外寸）、約W180×D95×H25mm（ケース内寸） 約300g（乾電池含まず） カラー：ホワイト、ブルー、ピンク 4950円（ソニック）

※ 付属品：取扱い説明書、スマホ契約書、目標シール

シール賞：光って教えてくれる頼れる蓄光シール

30分の光チャージで優しく残光。身近なモチーフのデザインで、どこになにがあるかひと目でわかるのが心強いです。停電などの非常時には、暗闇の中でふんわりと光って位置を知らせてくれて、防災対策にも。

電池や電源が不要でコスト面も抜群！ 家族みんなで使えるアイテムとして、多世代対応の優しさが評価され『文房具屋さん大賞2026』シール賞1位に選出されました。

・暗いところで光るアイコンシール W93×D2×H163mm 全3種 550円（サクラクレパス）

クリップ賞：ペンケースに収まる進化系ブッククリップ

ペンケースにスッと収まる、回転式のブッククリップが新登場！ 左右の厚みにもしっかりフィットし、文字を隠しにくい半透明クリップで読みやすさもかなえてくれます。

必要なときだけスマートに取り出せて、かさばらないから生活に取り入れやすいのがポイント。勉強のお供にはもちろん、レシピ本を見ながら料理をしたり、図面を見ながら手芸をする大人女子からも支持されています。

日常の細かな不便を見逃さず、確実に解決する設計力が審査員の心を掴み『文房具屋さん大賞2026』クリップ賞1位を受賞しました。

・キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ W151×D15×H16mm（折りたたみ時）／W106×D76×H16mm（クリップ時） 22g グリーン、パープル、ブラック 550円（コクヨ）

ハサミ賞：玄関に置くだけ。宅配受け取りもラクな多機能ハサミ

ネット通販やフリマアプリの普及に合わせて開発された、開梱・解体に特化した多機能ハサミ。ハサミ刃に加え、カッター刃・ノコギリ刃を搭載し、荷受け後はこれ1本で完結できます。未使用時はマグネットつきキャップで玄関の壁や扉にピタッと収納。

現代のニーズを的確に捉え、複数の課題を1本でスマートに解決した点が評価され、『文房具屋さん大賞2026』ハサミ賞1位に選ばれました。

・マグネット付き多機能ハサミ ZACCC W63×D10.5×H155mm（キャップ含まず） 55g（キャップ含む） オフホワイト、ブルーグレー（スタンダード）／ダークグレー、オールブラック（チタンコート） 1650円（スタンダード）／1980円（チタンコート）（レイメイ藤井）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください