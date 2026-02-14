スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ホタテの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「ホタテの好きな食べ方は？」

・「ホタテの好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … 刺身 46%
・2位 ソテー 28%
・3位 フライ 17%
・4位 グラタン 7%
　
※小数点以下四捨五入

13,777票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ぷりぷりホタテのオイスター炒め


【材料】（2人分）

ホタテ(ゆで) 8~10個
  片栗粉 適量
白ネギ 1/2~1本
ホウレン草 1/2束
  塩コショウ 少々
バター 10g
<調味料>
  酒 小さじ 2
  しょうゆ 小さじ 1/4~1/2
  砂糖 小さじ 1
  オイスターソース 小さじ 1

【下準備】

1、白ネギは縦半分に切り、さらに斜め薄切りにする。

2、ホウレン草は熱湯でサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気を絞り、長さ4cmに切って塩コショウをする。



【作り方】

1、フライパンにバターを中火で熱し、白ネギを炒める。しんなりとしたら、片栗粉をまぶしたホタテを加え、焼き色がつくまで焼く。



2、(1)に＜調味料＞の材料を加え、サッとからめる。器にホウレン草と共に盛り合わせる。



(E・レシピ編集部)