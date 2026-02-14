「ホタテの好きな食べ方は？」＜回答数13,777票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第440回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ホタテの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ホタテの好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ぷりぷりホタテのオイスター炒め
【材料】（2人分）
ホタテ(ゆで) 8~10個
片栗粉 適量
白ネギ 1/2~1本
ホウレン草 1/2束
塩コショウ 少々
バター 10g
<調味料>
酒 小さじ 2
しょうゆ 小さじ 1/4~1/2
砂糖 小さじ 1
オイスターソース 小さじ 1
【下準備】
1、白ネギは縦半分に切り、さらに斜め薄切りにする。
2、ホウレン草は熱湯でサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気を絞り、長さ4cmに切って塩コショウをする。
【作り方】
1、フライパンにバターを中火で熱し、白ネギを炒める。しんなりとしたら、片栗粉をまぶしたホタテを加え、焼き色がつくまで焼く。
2、(1)に＜調味料＞の材料を加え、サッとからめる。器にホウレン草と共に盛り合わせる。
(E・レシピ編集部)
