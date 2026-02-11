学生証があればもっと楽しい！東京ディズニーリゾート「春ディズニー！」特典まとめ2026
東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、2026年1月13日から3月31日までの期間、学生限定で楽しめるキャンペーン「春ディズニー！」を開催中。
2026年のテーマは「東京ディズニーリゾート卒業しない旅行」。
学生証を持ってパークに来園すると、ドキドキの運試しや、思い出を彩るデジタルコンテンツなど、うれしい特典がいっぱいです。
今回は、「春ディズニー！」の魅力をまとめて紹介していきます。
※取材のため特別にサービスを体験・撮影しています
東京ディズニーリゾート「春ディズニー！」特典＆体験まとめ
開催期間：2026年1月13日（火）〜3月31日（月）
2026年の「春ディズニー！」は、いつものパーク体験がちょっと特別になる仕掛けがたくさん。
「学生限定くじ」や「卒業しない証書シール」など、友達との絆を深めるコンテンツが登場しています。
特典その1：何が当たるか運試し！「学生限定くじ」
場所：東京ディズニーランド、東京ディズニーシー内
パーク内で、特別なバケツを持ったキャストを見かけたらチャンス。
学生証を提示すると、その場で「学生限定くじ」にチャレンジできます。
くじに当たると、東京ディズニーリゾートから特別なプレゼントが。
アトラクションを短い待ち時間で利用できるチケットや、グッズ、フードメニューなどが用意されています。
入園早々に運試しをして、その日のプランを決めるのも盛り上がりそうですね。
※くじはなくなり次第終了する場合があります。
※プレゼントの内容は選べません。
特典その2：「卒業しない証書」シール＆限定フォトフレーム
配布期間：2026年1月13日（火）〜3月31日（月）
学生証の提示でオリジナルシールがもらえます。
シールの裏面にある二次元コードをスマホで読み取ると、「卒業しない証書」オリジナルのフォトフレームが出現。
パークの風景や友達と一緒に、今だけの思い出の写真を撮ることができます。
※シールは直接肌へ貼らないでください。
特典その3：おそろいコーデで「卒業しない旅行」
学生旅行の醍醐味といえば、やっぱりおそろいコーデ！
パークにはたくさんのカチューシャやファッションアイテムが勢ぞろいしています。
みんなでお気に入りのキャラクターを選んだり、テーマカラーを決めて洋服を合わせたりと、楽しみ方は無限大。
自分たちだけのスタイルでパークを歩けば、気分も最高潮に！
人気食べ歩きメニューが一度に揃う！「プラザパビリオン・レストラン」
東京ディズニーランド／ウエスタンランドにあるレストラン「プラザパビリオン・レストラン」では、人気の食べ歩きメニューを提供中！
スパイシースモークチキンレッグ：600円ロングピッツァ（トマト＆バジル）：960円ギョウザドッグ：600円いなりソーセージドッグ：600円リトルグリーンまん：400円
店内でわいわいしながら食べるのはもちろん、そのまま持ち歩いてパーク散策をするのも楽しい☆
目玉コンテンツ：マーベルキャラが登場！「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」
期間：2025年12月27日（土）〜2026年6月28日（日）
今回の大注目アトラクションはこちら。
「イッツ・ア・スモールワールド」に、マーベル・スタジオのキャラクターたちが期間限定で登場しています。
映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでおなじみの「グルート」が、世界中の子供たちと一緒にバケーションを楽しんでいます。
グルートが様々な国を旅しながらいろんなことに挑戦していて、見どころ満載。
マーベルファンならずとも癒やされること間違いなしです。
目玉コンテンツ：スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第3弾「ミニーのファンダーランド」
期間：2026年1月14日（水）〜3月2日（月）
スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第3弾、「ミニーのファンダーランド」も開催中。
ミニーマウスが夢描いた、ポップでキュートな世界観のパレード「ミニー＠ファンダーランド」で、手拍子をして盛り上がれます。
学生証を持ってパークに行くだけで、ワクワクする「運試し」ができたり、特別な写真が撮れたりと、楽しみ方が広がる2026年の「春ディズニー！」
東京ディズニーリゾート「春ディズニー！」特典の紹介でした。
※グッズ・メニューは品切れや販売終了になったり、予告なく価格やデザイン、販売店舗が変更になる場合があります。
※画像はイメージ、または取材時のものです。
※取材のため特別にシールを保有しサービスを体験しています
©Disney
©2026 MARVEL
