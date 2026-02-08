手帳用のボールペンとして、パイロットの消せるボールペン「フリクションボール」シリーズを愛用している人は筆者の周りにもかなりたくさんいる。

予定が変更になった場合に、すぐ消して書き直せる“リスケ対応力”の高さは圧倒的というか、他のボールペンにはない唯一絶対の機能である。日々の予定があれこれ変わることの多いユーザーには欠かせないペンだった。

そこに加わったのが、パイロット独自のシナジーチップを搭載した「フリクションシナジー3」。消せる機能＋圧倒的な書きやすさ＋多色化で、まさに手帳用フリクションユーザーなら誰もが待ち望んでいた最強のフリクションボールと言えるだろう。

シナジーチップ搭載の多色フリクション

フリクションボールの大規模アップデート版として2024年に発売された「フリクションシナジーノック」は、従来品と比較してハッキリとした書きやすさで、一度使うと「もういままでのフリクションには戻れない」と感じられる高性能モデルとして人気の1本だ。

ただ唯一、手帳用にマストな多色タイプがないことだけが難点だったのが、この度ようやくフリクションシナジー3が登場したという次第である。

パイロット フリクションシナジー3 0.4mm 1000円（税別）

黒・赤・青のベーシックな3色で、ボール径は0.4mmのみ。細い線幅などを考えても、まさに手帳用ボールペンとしてジャストな構成と言えるだろう。

最大のポイントは、フリクションの書きやすさを大幅に向上させたシナジーチップである。

↑細くシャープな線がたっぷりインクでサラサラ書ける、パイロット独自のシナジーチップ。



シナジーチップは、先端がパイプチップのような細さでありながら、安定して高いインクフローが得られるのがメリット。

0.4mm径でもカリッとした引っかかりをほぼ感じないぐらいになめらかな書き味に加えて、フリクションインクの問題点だった筆跡の薄さも、たっぷりしたインクで改善されることになる。

フリクションシリーズの登場以来20年近く使い続けている筆者の体感としても、フリクションボールのペン先としてこれ以上に相性の良いものはないだろうと感じている。

↑書き消しできるフリクションインク＋細書きできるシナジーチップ＋黒・赤・青の3色という組み合わせは、まさに手帳用フリクションの決定版になるかも。

軸径は約12mmで、ゲルインクの多色ペンとしては普通〜やや細めになる。

手帳のペンホルダーも、一般的な多色ボールペンが挿しておけるならまず問題なく収まるはずだ。

どうしてクリップを変更したの？

少し残念なのは、旧「フリクションボール3スリム」のリフトクリップから普通の金属クリップに変更されていること。リフトクリップは厚いものにも挟めるので、ペンホルダーのない手帳でも表紙などを挟んで固定できるのが便利だったのだ。

↑従来のフリクション多色に搭載されていたリフトクリップ（バインダークリップ）は、厚めの手帳カバーにも挟みやすい優秀なもの。シナジー3での非搭載はコスト的な問題だろうか？

クリップの変更だけは惜しいが、やはりシナジーチップ搭載の多色フリクションは書きやすく快適。フリクションを日常筆記のペンとして使っているなら、まずこれを選んでおいて間違いはないはずだ。

ただしシナジーチップの高インクフローで多色リフィルを使うと、本当にあっという間にインクが切れるので、できればリフィルの予備を持っておくことをおすすめしたい。

フリクション専用の消しゴムがあるって知ってた？

フリクションを使っていると便利なのに、意外と知られていないモノがある。専用のイレーザーだ。

もちろんフリクションシリーズは必ず本体のどこかに小さなイレーザー（こすって消す用のラバー）が付いているのだが、サイズ的にあくまでもピンポイント消し用。文字列をまとめて消したり、スタンプの図柄を消したりするにはやはり使いづらいのである。

パイロット フリクションイレーザー 100円（税別）

↑専用の「フリクションイレーザー」は、ペン後端の小さなイレーザーと違って、広範囲を消しやすく利便性が高い。

なので、特にフリクションボールを日常の筆記に使っているなら、フリクションイレーザーも合わせて持っておくべきだ。シャープペンシルの後ろに付いている消しゴムが使いにくいのと同様で、やはり消すなら専用のツールが便利である。

薄型の樹脂製ホルダーに幅広の消去用ラバーをはめ込んだもので、広い面積をゴシゴシとこするにも力が入れやすい。もちろん縦に使えばピンポイント消しもできて、全体的に消す作業効率が高いのだ。

しかも、一般的な消しゴムと違って簡単にすり減らないので、長持ちしてコスパも良い。

新色の登場で使いやすく

↑ラインアップに加わった新色の黒とベージュのラバーは見た目に落ち着きもあって、使いやすい。価格も変更なく100円（税別）。

正直に言えば、筆者もこの専用イレーザーが便利なのは理解できていたが、蛍光イエローのラバーという落ち着きのないカラーリングが腑に落ちず、ペンケースに常備するのがなんとなく気乗りしなかった。

しかし、2025年末に新色として登場した「黒ラバー＋黒ホルダー」「ベージュラバー＋白ホルダー」の2色ならビジネスシーンで浮くこともなさそうだ。

この機会に、いつものフリクションと合わせてイレーザーも備えておいてほしい。

