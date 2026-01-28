Ìø½ÓÂÀÏº¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡×Âè 4 ÏÃ¤Ë½Ð±é¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
Çä¤ì¤Ã»Ò¾®Àâ²È¤Î¾®ÎÓÆó¸Õ¤ò±é¤¸¤ëÌø½ÓÂÀÏº¡ÊC¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
Ìø½ÓÂÀÏº¤¬¡¢¿ùºé²Ö¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë£²·î£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè£´ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¿ùºé²Ö±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ä³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«ÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎø°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Èíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£
¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌø½ÓÂÀÏº¤¬¡¢£²·î£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Ìø¤Ï¡¢ 2012Ç¯¤Ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡Ø¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡Ù¤Î°ìÊÓ¡Ö¤Õ¤«¤¯¤³¤ÎÀ¤ò°¦¤¹¤Ù¤·¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¡Ê2020 Ç¯¡¿Netflix¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡Ê2024 Ç¯¸ø³«¡Ë ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡× (2025Ç¯¡¿NHK Áí¹ç¤Û¤«¡Ë ¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤À¡£
Ìø¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤ÎÂç³ØÂ´¶ÈÁ°¸å¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢¾®Àâ²È¤Î¾®ÎÓÆó¸Õ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤Ë¤³¡Ë¡£Æó¸Õ¤ÏÊ¸ºÚ¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢Åö»þÆó¿Í¤Ï¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¸ºÚ¤¬Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ù¡¹¤Ë´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ê¸ºÚ¤Î¿·ºîÈ¯Çä¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Æó¸Õ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢Æó¸Õ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿Ê¸ºÚ¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆó¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡£ Æó¸Õ¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÊ¸ºÚ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡£
Âè4ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Í½¹ð±ÇÁü¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ç¡Êhttps://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story/¡Ë¤Ç¸ø³«Ãæ¡£
Ìø ½ÓÂÀÏº¥³¥á¥ó¥È
¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£Àô¤µ¤ó¤È¤Ï13.14Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ënico¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÌò¤¬¾®ÎÓÆó¸Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æó¸Ð¤Ènico¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤Ë¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë²ó¤Ï»³²¼¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼Çµï¤·¤¿¤Î¤¬»³²¼¤µ¤ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½ 14.15 Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¿ùºé¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¼«Á³ÂÎ¤Ë¼Çµï¤ò¤¹¤ëÊý¤Ç¡¢ËÜÈÖÃæ¤â¤º¤Ã¤Èµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤¿¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£