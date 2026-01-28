「軽くて大容量」ストレスのないバッグ「きちんとした服にも似合う」ちょうどいいデザイン

ボリュームのある服にも埋もれず、存在感を放つビッグサイズのバッグ。実用性の高さに加え、大きさ自体がハズしになるため、手間なく抜け感のあるルックスに。形を生かした持ち方や素材のムードにも着目を。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。





「街で浮かない」キレイなスポーティ

大きい＝重たいと思わせない軽快な素材は、キレイめな服のハズしに最適。光沢やハリなど、タフだけど上質な風合いを見極めてきちんと感を確保。





メンズライクな気だるげフォーマル

レザーパイピングキャンバスバッグ（28×57×11.5） 55,000円／COTSWOLD AQUARIUS（メイデン・カンパニー） レトロな味わいがある、体をおおうほど大きなフィッシングバッグ。





ミニマルな薄軽ナイロン

グレーナイロンバッグ（38×50×14） 7,920円／JULY NINE（メイデン・カンパニー） 小さくたたんで携帯もできる薄さながら、撥水性と耐久性に優れた機能素材。







ダウンブランドの上質キルティング

カーキキルティングバッグ（40×47×12） 5,940円／タイオン インナーダウン専門ブランドこだわりの軽量素材。左右のひもをしぼれば丸みを帯びた巾着型に変化。







