大相撲初場所

大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。22日の十二日目のABEMA生中継では、豊昇龍（立浪）、大の里（二所ノ関）の両横綱から金星を挙げた西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）の話題に。懸賞金から換算された驚異的な“お金情報”が明かされた。

西前頭2枚目・若隆景（荒汐）との取組前、ABEMA中継では義ノ富士が三日目に豊昇龍、四日目には大の里から金星を挙げたことに触れられ、話題は懸賞金へ。2日で111本の懸賞を獲得し、手取り額（1本6万円）の合計は666万円となった。

実況の藤井康生アナウンサーは「お金のことを言ったらあれですが…」と前置きし、9秒間で666万円を稼いだ凄みを解説。「9秒間で666万円を稼いだということで、時給にすると27億だということが話題になっていました」と伝えた。

さらに年収換算額にも触れられ、「年収にするとどうかというと24兆円ぐらいになるんですね。年収が24兆円」と、驚異的な数字を紹介。若隆景との一番には敗れたが、今場所で確かなインパクトを残したことを分かりやすく伝えていた。

なお同じ伊勢ヶ濱では、前頭4枚目・熱海富士も今場所で両横綱から2日連続で金星を挙げている。



（THE ANSWER編集部）