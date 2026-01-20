【PC版「ブルーアーカイブ」】 1月20日 配信開始

Yostarは、RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」のPC版を本日1月20日19時にリリースした。

本日11時より19時にかけて実施されていたメンテナンスが終了し、これに合わせてPC版の配信が開始された。公式ページ左下にある「Windows版ダウンロード」のアイコンからダウンロードが可能になっている。インストーラーをダウンロードし、インストール後にランチャーから本作を起動することができ、Android/iOS版のデータでプレイできる仕様となっている。

対応スペック情報も公開され、CPUはIntel Core i5-760、メモリは4GB以上、容量は19GB以上で、GPUはNVIDIA GeForce GTX 950以上とされている。こちらのスペックよりも低い端末での動作は保証されていない。

なお、現時点ではPC版から直接「青輝石」ならびに各種「パッケージ」の購入ができない仕様となっている。そのため、課金を行なう際には本日より対応が開始された「Yostar Gamesチャージセンター」またはスマートフォン版を利用する必要がある。

「ブルーアーカイブ」PC版対応スペック

OS：Windows 10

CPU：IntelR Core i5-760

RAM：4GB以上

HD/SSD空き容量：19GB以上

GPU：NVIDIA GeForce GTX 950以上

DirectXバージョン：11

※その他として、「VP9コーデック」のインストールが必要となります。

左下のアイコンからダウンロードが可能

