「ブルアカ」PC版が正式リリース。なんと本日から大画面でプレイできる公式ページからダウンロード可能。メンテ終了に合わせて早速配信
Yostarは、RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」のPC版を本日1月20日19時にリリースした。
本日11時より19時にかけて実施されていたメンテナンスが終了し、これに合わせてPC版の配信が開始された。公式ページ左下にある「Windows版ダウンロード」のアイコンからダウンロードが可能になっている。インストーラーをダウンロードし、インストール後にランチャーから本作を起動することができ、Android/iOS版のデータでプレイできる仕様となっている。
対応スペック情報も公開され、CPUはIntel Core i5-760、メモリは4GB以上、容量は19GB以上で、GPUはNVIDIA GeForce GTX 950以上とされている。こちらのスペックよりも低い端末での動作は保証されていない。
なお、現時点ではPC版から直接「青輝石」ならびに各種「パッケージ」の購入ができない仕様となっている。そのため、課金を行なう際には本日より対応が開始された「Yostar Gamesチャージセンター」またはスマートフォン版を利用する必要がある。
□「ブルーアーカイブ」のページ
「ブルーアーカイブ」PC版対応スペック
OS：Windows 10
CPU：IntelR Core i5-760
RAM：4GB以上
HD/SSD空き容量：19GB以上
GPU：NVIDIA GeForce GTX 950以上
DirectXバージョン：11
※その他として、「VP9コーデック」のインストールが必要となります。
左下のアイコンからダウンロードが可能
【PC版サービス開始】- ブルーアーカイブ公式 (@Blue_ArchiveJP) January 20, 2026
先生！PC版『ブルーアーカイブ』のサービスが開始されました！
公式サイトからダウンロードができますので、ご確認ください！
▼公式サイトhttps://t.co/qZHCJeJOvD
▼詳細https://t.co/SEhureU2tS… pic.twitter.com/CzQ9qTGEe3
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.