『Mステ SUPER LIVE 2025』豪華アーティスト5組からコメント到着！当日は総勢65組が生パフォーマンス

12月26日（金）、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』が6時間40分の生放送。

総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる。

このたび、Mrs. GREEN APPLE、Snow Man、timelesz、Perfume、Vaundyから貴重なコメントが到着した。

【写真】スーパーライブへのコメントを寄せたアーティストたち

Mrs. GREEN APPLEは『クスシキ』、『Carrying Happiness』、『GOOD DAY』の3曲を披露。

『Carrying Happiness』について「東京ディズニーリゾートとの思い出が密にある楽曲で、実際にLAの本社に訪れて打ち合わせをさせていただき書いた曲なので、制作していた頃のワクワクを思い出します」と大森元貴。

若井滉斗は『クスシキ』について「レコーディングリハのスタジオで大森が演奏隊に対して次々とムチャ振りリクエストをしていたのが印象に残っています。当の僕たちはそれをどうやって形にしようか試行錯誤していたのが“バンドしているな”という感じで楽しかったです」と、制作当時の思い出を振り返った。

また、「『GOOD DAY』は令和歌謡曲といえるような、歌詞もサウンドもダイナミックさを持った曲。サビ後に出てくる“ラララ”はぜひ一緒に歌って手拍子してほしいです」と藤澤涼架。「3曲とも今年リリースした楽曲でそれぞれ違ったカラーを持っています。ミセスらしさを楽しんでいただけたら幸いです」と呼びかけた。

そしてデビュー10周年イヤーを振り返った大森は「休止もさせていただいていた期間があったので、今はとにかくこうしてステージに立ってファンの皆様に向けて感謝の気持ちを言葉として届けられることが幸せです」と感慨深げ。

若井も「15周年、20周年とまた盛大に祝えるようにこれからも自分たちの音楽に全力で向き合い、精進してまいります」と話し、「Mステスーパーライブは毎年楽しい思い出しかありません。今年も素敵な時間を皆さんと共に過ごせたらなと思ってます。楽しみましょう！」と呼びかけた。

◆timeleszは8人体制初リリース楽曲を！

今年大活躍だったtimeleszは、京セラドーム大阪から中継で出演。『レシピ』と『Rock this Party』の2曲を披露する。

『Rock this Party』について「新体制となった8人の初リリース曲のパフォーマンスを心から楽しんでいる僕らの姿を見ていただけたらと思います。サビの後半の振り付けはみなさんも一緒に踊れる手ぶりになっているのでぜひ踊ってほしいです」と原嘉孝。

篠塚大輝は「家族のように力を合わせて8人で頑張ります。一体感のあるパフォーマンスにご期待ください」、佐藤勝利も「8人の“家族感”に注目してほしいです」と強調する。橋本将生は「サビの“Gotta Rock this Party”の部分の真似しやすい振り付けがポイントです」とパフォーマンスの見どころを語った。

一方、自身の主演ドラマ主題歌だった『レシピ』の振り付けも担当した松島聡は、「“1人よりも誰かと一緒に踊ることで素敵に見える振り付け”を意識して制作しました」と話し、「メンバー同士が家族のように絡んでいる瞬間を見ていただきたいです」とコメント。猪俣周杜も「聡くんが作ってくれたサビの振りをテレビの前の皆さんと一緒に踊りたいです」と期待を込めた。

「京セラドームという大きなステージで、グループとして成長した姿をお見せしたいです」と意気込む菊池風磨。寺西拓人も「新体制になってからもうすぐ1年が経ちますが、8人体制としての成長を感じていただけたらうれしいです」と呼びかけている。

◆Snow Manはデビュー曲＆今年の大ヒット曲を！

今年デビュー5周年の記念イヤーを過ごしたSnow Manはデビュー曲である『D.D.』と、今年の大ヒット曲『カリスマックス』を。

メンバーはこの1年を振り返り、「今年は5周年という言葉にふさわしい活動ができたかなと思います。まだ今年終わってないですが、この熱量のまま、来年もいい年で過ごせたらと思います」と渡辺翔太。

深澤辰哉も「たくさんの初めてのことをさせてもらって、とてもあっという間で充実した一年でした。これからも多くの人に笑顔を届けていけるように頑張りたいと思います」と話し、向井康二も「5周年はたくさんライブをやらせていただきました！ 夢でもあった国立競技場で自分たちのライブができたのが本当にうれしくて、来年もグループを盛り上げてファンと楽しい時間を過ごしたいなと思います」と喜びと充実感溢れるコメントを寄せてくれた。

◆Perfume、Vaundyのコメントも！

また、『僕にはどうしてわかるんだろう』と『怪獣の花唄』を披露するVaundyは、楽曲について「『僕にはどうしてわかるんだろう』は、自分でMV監督した楽曲のひとつ。佐藤健さんに出演いただいて、超常現象をアクションで表現したり、新たな挑戦ができてとても楽しかったです。『怪獣の花唄』はライブで盛り上がる曲を作ろうと思って19歳の時に作った曲。カラオケやライブでたくさんの人に歌ってもらえる曲に成長したのはうれしいです」とコメントを。

Mステ×Perfumeスペシャルステージと題し、コールドスリープ前ラストのMステパフォーマンスを魅せるPerfumeは、披露する楽曲について「海外のフェスでも人気のパフォーマンス」（かしゆか）、「私たちもテンションのあがる、ライブで肝となる曲」（のっち）、「これを披露する時は、“本気Perfume”です（笑）」（あ〜ちゃん）とコメント。

コールドスリープ前ラストとなるMステスーパーライブ出演にも「何度も出演させていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。毎回共演者のパフォーマンスを目の前で見て刺激をもらえたことも贅沢な経験でした」（のっち）、「ずっとお世話になった方々に見守られて、ラストを飾れるのは本当にありがたいことです。また新しい挑戦を経て新しい生放送を一緒に体感できること楽しみにしています」とメッセージを寄せてくれた。

そして、約14年ぶりに再始動したレミオロメンがテレビ初歌唱、来年6月での解散を発表したSHISHAMOのスーパーライブラスト出演にも注目。VTR企画ではアーティストが選ぶ「最強冬うた名曲ランキング」を貴重映像とともに紹介する。

◆全出演アーティスト＆楽曲（五十音順）

AI：『ハピネス』

INI：『Present』

aiko：『シネマ』

アイナ・ジ・エンド：『革命道中』

あいみょん：『ビーナスベルト』

ano：『ハッピーラッキーチャッピー』

いきものがかり：『生きて、燦々』『コイスルオトメ』

幾田りら：『恋風』

＝LOVE：『絶対アイドル辞めないで』『ラブソングに襲われる』

WEST.：『SOUTH WEST BEACH!!』

ACEes：『Troublemaker（嵐カバー）』『Biggest Party』

AKB48：『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』

XG：『GALA』

Kis-My-Ft2：『&Joy』

CANDY TUNE：『倍倍FIGHT!』

King & Prince：『Theater』

Creepy Nuts：『doppelgänger』『オトノケ』

ゴールデンボンバー：『女々しくて 2025流行語ver.』

櫻坂46：『Make or Break』

THE RAMPAGE：『Break it Down』

ZICO, 幾田りら：『DUET』

JO1：『BE CLASSIC』

GENERATIONS：『PAINT』

SHISHAMO：『明日も』

SUPER EIGHT：『あおっぱな』

SUPER BEAVER：『人として』

Superfly：『僕のこと』

SixTONES：『Stargaze』『こっから』

Stray Kids：『CEREMONY』

Snow Man：『D.D.』『カリスマックス』

timelesz：『レシピ』『Rock this Party』

Tani Yuuki：『もしものがたり』

Da-iCE：『ノンフィクションズ』

超ときめき♡宣伝部：『超最強』

T.M.Revolution：『WHITE BREATH』

DISH//：『携帯電話』（RADWIMPSカバー）

紱永英明：『時代』（中島みゆきカバー）

Travis Japan：『Disco Baby』

なにわ男子：『Never Romantic』

Number_i：『i-mode』

NiziU：『♡Emotion』

乃木坂46：『ネーブルオレンジ』

HANA：『My Body』『NON STOP』

Vaundy：『僕にはどうしてわかるんだろう』『怪獣の花唄』

back number：『ブルーアンバー』『怪盗』

Perfume：Mステ×Perfumeスペシャルステージ

羊文学：『声』

BE:FIRST：『Stare In Wonder』

FANTASTICS：『BFX』

50TA：『PERFECT LOVE』

FRUITS ZIPPER：『はちゃめちゃわちゃライフ！』

マカロニえんぴつ：『パープルスカイ』

三浦大知：『Horizon Dreamer』

Mrs. GREEN APPLE：『クスシキ』『Carrying Happiness』『GOOD DAY』

M!LK：『イイじゃん』

ゆず：『いつか』『GET BACK』

YURIYAN RETRIEVER：『難波ナンバーワン』

L’Arc-en-Ciel：『Driver’s High』『ミライ』

LiSA：『残酷な夜に輝け』

RIP SLYME：『JOINT』

緑黄色社会：『さもなくば誰がやる』

レミオロメン：『粉雪』

◆コラボ・企画・メドレーなど

STUTS：『99 Steps （feat. Kohjiya, Hana Hope）』

→ゲストダンサー：原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知

King & Prince×50TA：『希望の丘』

Kis-My-Ft2×Travis Japan：『ダイナマイト』（SMAPカバー）

WEST.×なにわ男子：『硝子の少年』（KinKi Kidsカバー）

King & Prince×SixTONES：『One Love』（嵐カバー）

「最強アイドル8組80名夢コラボ」高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）：『なんてったってアイドル』（小泉今日子カバー）