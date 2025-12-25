¡Ú¥¤¥á¥¯¥é¤ÎÊ¸²½»Ë¡¸åÊÔ¡Û¾¼ÏÂ¤Î¥é¥Ö¥Û¤Î¸µÁÄ¡©¥¤¥®¥ê¥¹¹ÄÂÀ»Ò¤âÍ·¤ó¤À19À¤µª¤Î¡È¥¤¥á¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¡É
¥¤¥á¥¯¥é¤äÉ÷Â¯Å¹¤Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤Ï¡ÈÀÉ÷Â¯¤ÎÊ¸²½»Ë¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤òÉ÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¸¶ðÌÀ»á¤¬Ãµ¤ëÏ¢ºÜÂè£±²ó¤Î¸åÊÔ¡£ÌÑÁÛ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê·Á¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¡×¤Î¡È¸¶·Á¡É¤Ï19À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡È¤ï¤«¤á¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤À±Ñ¹ñ¹ÄÂÀ»Ò
ÀÉ÷Â¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢¶áÂå¤Î²¤½£¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ç£³²óÌÜ¤ÎËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1878Ç¯¡¢ËüÇî¤ÎµÒ¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î¶á¤¯¤Ë¡Ø¥·¥ã¥Ð¥Í¡Ù¤È¤¤¤¦¾«´Û¤¬³«¶È¤¹¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï1802Ç¯¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¸ø¾«À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦¥È¥ì¥é¥ó¥¹¡ÊÇ§²Ä¤Î²È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¾«²È¡×¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ð¥Í¡Ù¤Û¤É¹ë²Ú°¼à¥¤µ¤ò¸Ø¤ëÇä½Õ½É¤ÏÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥·¥ã¥Ð¥Í¡Ù¤ÏËüÇî¤Î¸Æ¤ÓÊª¤Î¡Ö½ô¹ñµÜ¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡Ö½ô¹ñ´Û¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Å¹¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¼°¡×¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¼°¡×¡ÖÃæ¹ñ¼°¡×¡Ö¥È¥ë¥³¼°¡×¡Ö¥í¥·¥¢¼°¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¼ñÌ£¤È°Û¹ñ¾ð½ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Éô²°¤òÍÑ°Õ¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÁíºÛÀ¯ÉÜ»þÂå¥ë¡¼¥à¡×¡ÖÃæÀ¤¥ë¡¼¥à¡×¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó£³À¤¥ë¡¼¥à¡×¡Ö¥ë¥¤15À¤¥ë¡¼¥à¡×¤Ê¤É¡¢Í·Æ¢¤ÇÍÌ¾¤Ê»þÂå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅý°ì¤·¤¿Éô²°¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆâÉô¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¡Ø¥·¥ã¥Ð¥Í¡Ù¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Çµï¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ò¼þÍ·¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÖÌë¤ÎËüÇî¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î±½¤Ï¡Ø¥·¥ã¥Ð¥Í¡Ù¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¤Î¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¶â»ý¤Á¤äÃøÌ¾¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºî²È¤Î¥â¡¼¥Ñ¥Ã¥µ¥ó¡¢²è²È¤Î¥í¡¼¥È¥ì¥Ã¥¯¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥È¤Ê¤É¤¬¾åµÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î¥Ñ¥ê¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥ã¥Ð¥Í¡Ù¤ÎÂ¾¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇä½Õ½É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÁÆþ¤ê¤ÎÖ¢É÷¤ä³Ý¤±ÉÛ¤ò¤·¤Ä¤é¤¨¤¿ÏÂÉ÷¤ÎÉô²°¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ²¦¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥É£·À¤¤â¤¤¤¿¡£
ÄÌ¤¤µÍ¤á¤ëÈà¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¸æÌæ¾ÏÆþ¤ê¤ÎÆÃÀ½¤Î¿²Âæ¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¥¤¥ó¥ÉÉ÷¶ÀÈÄ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö°¦¤Î°Ø»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇÏ·Á°Ø»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µðÂÎ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤¬£²¿Í¤Î½÷À¤òÆ±»þ¤ËÁê¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Á¥§¥¢¤Î¹ë²ÚÈÇ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ð¥Í¡Ù¤Ë¤ÏÆ¼À½¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÍáÁå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É£·À¤¤Ï¡¢¶»¤òÏª½Ð¤·¤¿ÍçÉØÁü¤ÎÁõ¾þ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤Î¹ë²Ú¤ÊÍáÁå¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òËþ¤¿¤·²¿¿Í¤«¤Î¾«ÉØ¤òÆþÍá¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤½¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÉ÷Ï¤¡×¤òºî¤ê¡¢¡Ö¤ï¤«¤á¼ò¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¤ï¤«¤á¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡×¤ò´®Ç½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£À¾ÍÎ¤ÈÆüËÜ¤ÎÅÂÍÍÍ·¤Ó¤ÏÂç¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥¤¥á¥¯¥é¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë
ÆÃÄê¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£Éð²È²°ÉßÉ÷¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÉô²°¡¢²°·ÁÁ¥¤ÎÉô²°¡¢ÆüËÜÄí±à¤Î¤¢¤ëÉô²°¡¢µÜÅÂÉ÷¡¢»³¾®²°É÷¡¢²¤½£¤ÎÃæÀ¤¤Î¤ª¾ëÉ÷¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥ÞÄë¹ñÉ÷¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢µÒ¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆü¾ï¤ò¥Õ¥Ã¤ÈËº¤ì¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤ÊÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤À¡£
³ÆÉô²°¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿¼ñ¸þ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤·¡¢µÒ¤¬Áª¤Ö³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçÅö¤¿¤ê¤·¤¿¡£³ÆÉô²°¤¬Á´Éô°ã¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿µÒ¤Ï¡Öº£ÅÙÍè¤ë¤È¤¤ÏÊÌ¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´üÂÔ¤È¥É¥¥É¥´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Î¹©É×¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÉ÷Â¯¶È³¦¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
²£ÉÍ¤Î¹âµé¥½¡¼¥×¡ØJAPAN¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë½ãÏÂÉ÷¤ÎÉô²°¡¢¼êºî¤ê¤ÎÍáÁå¤ÈÄ´ÅÙÉÊ¤Î¤¢¤ë¼«Á³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Éô²°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£»¥ËÚ¤ÎÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¡Ø²÷³ÚÆ²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³³Ì¤òÌÏ¤·¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Î¤¢¤ëÉô²°¡¢¥«¡¼¥Æ¥óÉÕ¤¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤ëÉô²°¤Ê¤É¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿·½É¤ÎÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¡Ø¥½¥Õ¥£¥¢¡Ù¤Ï¡¢Á´¼¼ÆâÁõ¤Î°Û¤Ê¤ëÉô²°¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¤ÈÉ÷Â¯Å¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¤Ï¡ÖÈóÆü¾ï¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤àÀÅª¤Ê¶õ´Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÂ¥â¥À¥ó¡¢Ãæ²ÚÉ÷¡¢SM¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Éô²°¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥·¥§¥ë·¿¤ÎÍáÁå¤ä¥Ù¥Ã¥É¡¢¥¹¥±¥Ù°Ø»Ò¡¢ÇÂ¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ê¤ÉÈ÷ÉÊ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤ë¼Ö¤äÈô¹Ôµ¡¡¢SL¤Ê¤É¾è¤êÊª¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ù¥Ã¥É¤ÏÉ÷Â¯Å¹¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¼¼Æâ¤Ë¥×¡¼¥ë¤ä¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢²óÅ¾ÌÚÇÏ¤¬¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢É÷Â¯Å¹¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖÁõ¾þ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎËÉÙ¤µ¡×¤È¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀßÈ÷¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î³°´Ñ¤Ï¤ª¾ë¤äµÜÅÂÉ÷¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÎ©¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤âÉ÷Â¯Å¹¤È±»Æó¤Ä¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Î¿Í¡¹¤ÎÆ´¤ì¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¿¶õ´Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡Ç90Ç¯Âå¤Ë¥×¥ì¥¤ÆâÍÆ¤¬°ìÊÑ
¸µ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤êÊ¿À®¸µ¡Ê1989¡ËÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¤¥á¥¯¥é¤ÏÀ¹¤ê¾ì¤ËÍðÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Î®¹Ô¤ÎÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¾¼ÏÂ60¡Ê1985¡ËÇ¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¿·É÷±ÄË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¡×¡Ö¸Ä¼¼¥Ø¥ë¥¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÈ´¤¤¢¤ê¡É¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ï¡¢¿·Ë¡»Ü¹Ô¸å¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¿·µ¬½ÐÅ¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¤³¤Î¼ê¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤¬Â³¡¹¤È³«¶È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥¤¥á¥¯¥é¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷À¤¬ÃËÀµÒ¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢ÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢µÒ¤Î¤Û¤¦¤¬½÷À¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤éÆÏ¤±½Ð¤ÏÉÔÍ×¤À¡×¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¼Ô¤¿¤Á¤Ï¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ËÃÔ´Á¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¹´Â«¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤òÆ³Æþ¤·¤Æ±Ä¶È¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÂÀ¸½é´ü¤Î¥¤¥á¥¯¥é¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ï¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ç80Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¤¥á¥¯¥éÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò»ý¤ÄSM¥¯¥é¥Ö¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¬¥é¥¬¥é¤Ê¤É¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤à¤Ä¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉô²°¡×¤ò»ý¤ÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÒ¤Ï¤ª¤à¤Ä¤ò¤Ä¤±¤é¤ìÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷À¤ò°¦Éï¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹»º¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤Îº¢¡¢¡ÖÅö¶É¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Å¹¤Ë¤Ï¼ê½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ç¤¡¢»°¹Ô¹¹ð¤òÆø¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¼ÏÂ62¡Ê1987¡ËÇ¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥¤¥ºÁûÆ°¤â¡¢¥¤¥á¥¯¥é¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÀ¹¤ê¾ì¤ËÇÈµÚ¤·¡¢µÒ¤Ï·ã¸º¤¹¤ë¡£À»º¶È¤¬¸®ÊÂ¤ßÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¤¥á¥¯¥é¤Ç¤Ï¥½¡¼¥×¤Ê¤É¤È°ã¤¤¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ´¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½½Ê¬ËþÂ¤·¤Æµ¢¤ëµÒ¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â¾¤Î¥Õ¡¼¥¾¥¯¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ç90Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¥×¥ì¥¤¤ÎÆâÍÆ¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¥¯¥é¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Â¾¶È¼ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Õ¥§¥é¤äÁÇ¸Ô¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÉ÷Â¯¶È³¦¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤³¤Îº¢¡¢¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ÎÁ°È¾£³Ê¬¤Î£±¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥×¥ì¥¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î£³Ê¬¤Î£²¤¬¥Ù¥Ã¥É¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¿¶ÑÅª¤Ê»þ´Ö³ä¤À¤Ã¤¿¡£¡Ç90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥¤¥á¥¯¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÌëÇç¤¤¥×¥ì¥¤¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¥×¥ì¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼¡Âè¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤ÏÂ¾¤ÎÀÉ÷Â¯¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢¶È¼ï´Ö¤Î¶³¦¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥¤¥á¥¯¥é¤Ï¡Ç90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤Ã¤«¤êÀÉ÷Â¯¤Î°ì¤Ä¤Î¶È¼ï¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ç90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡Ç00Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸½¼Â²½¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¤¿Å¹¤¬Â³¡¹¤È½Ð¸½¤·¡¢Å¹ÊÞ·¿¤Î¥¤¥á¥¯¥é¤ÏÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
