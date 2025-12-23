「部屋全体を暖めるエアコン vs 1人用電気毛布」冬の光熱費はどっちが安くなりますか？

エアコン暖房の仕組みと電気代

エアコンは、外気の熱を取り込んで室内に送り込む「ヒートポンプ方式」を採用しており、効率の良い暖房器具とされています。特に最新機種では省エネ性能が向上しており、設定温度や使い方次第では電気代を抑えることも可能です。

一般的な6～8畳用エアコンの暖房時の定格消費電力は約500～900W前後。実際の平均消費電力は運転状況により変動し、1時間あたりの電気代は約18～30円が目安です。1日8時間使用すると約140～240円、1ヶ月では4000～7000円ほどになります（公益財団法人全国家庭家電製品公正取引協議会が発表している電気目安単価31円／kWh(税込)にて計算）。

ただし、これはあくまで平均的な条件の場合です。古いエアコンを使用している、部屋の断熱性能が低い、外気温が極端に低い地域では、電気代がさらに高くなることもあります。



1人用電気毛布の消費電力とコスト

一方、1人用電気毛布は「人を直接暖める」ことに特化した暖房器具です。消費電力は非常に低く、30～60W程度。1時間あたりの電気代は約1～2円に収まります。

同じく1日8時間使用しても8～16円、1ヶ月では240～600円ほど。エアコンと比較すると、月々で3000円以上の差が生まれることもあり、電気代だけを見ると圧倒的に電気毛布が有利です。

特に就寝時やデスクワーク中など、長時間同じ場所で過ごす場合には、非常にコストパフォーマンスの高い暖房手段と言えるでしょう。



快適性の違いは大きな判断ポイント

しかし、暖房選びは「安さ」だけで決めると失敗しがちです。電気毛布は体を直接温めるため、寒さを感じにくくなりますが、部屋全体の温度は変わりません。布団から出た瞬間や、トイレ・キッチンへ移動した際には寒さを感じやすくなります。

加えて、電気毛布は“暖かい場所が限定される”という特性があるため、同じ室内でも体感温度のムラが生まれやすい点に注意が必要です。たとえば上半身は寒いのに足元だけが熱い、逆に肩口が冷えて眠りが浅くなる、といったことも起こります。

また、リビングで複数人が過ごす場合、電気毛布は基本的に一人分しかカバーできず、家族全体の快適性にはつながりにくいでしょう。

対してエアコンは、室内の温度を一定に保てるため、生活全体の快適性が高いのが特徴です。家族で過ごすリビングや、在宅ワーク中の作業環境などには欠かせない存在と言えるでしょう。



安全性と健康面の注意点

電気毛布は便利な反面、長時間の使用による低温やけどや脱水には注意が必要です。特に就寝時は温度設定を「弱」にし、タイマー機能を活用することが推奨されます。

エアコンの場合は、空気の乾燥による喉や肌への影響が懸念されますが、加湿器を併用することで対策が可能です。それぞれの特性を理解し、安全に使うことが重要です。



最も賢いのは「使い分け」

結論、電気代を最優先で抑えたい人は1人用電気毛布、快適な室内環境を重視したい人はエアコンがおすすめです。

さらにおすすめなのが、エアコンと電気毛布の併用です。日中や来客時はエアコンで部屋を暖め、就寝時や1人で過ごす時間は電気毛布を使うことで、快適性と節約を両立できます。

暖房費は「我慢」ではなく「工夫」で抑える時代です。この冬は、自分のライフスタイルに合った暖房の使い方を見直し、無理なく賢く光熱費を節約していきましょう。



出典

公益財団法人全国家庭家電製品公正取引協議会 よくある質問Q&A

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー