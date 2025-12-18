【ケロリン×モンチッチ】昭和レトロのSPコラボ！ 前かけもケロリン柄のマスコット
昭和レトロな「銭湯」の象徴「ケロリン」とセキグチの人気キャラクター「モンチッチ」がコラボレーションした、とってもキュートなマスコット付きのキーチェーンが新登場♪
「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみシリーズ。2024年に50周年を迎え、世代を超え世界中で愛され続けているキャラクターだ。
そして長年にわたり銭湯文化を象徴してきた昭和レトロのアイコン「ケロリン」は、黄色の桶に赤文字というシンプルなデザインが印象的な風呂桶。2025年に100周年を迎えた解熱鎮痛薬「ケロリン」の広告媒体として誕生したアイテムで、昨今ではさまざまなコンテンツ・キャラクターとのコラボレーショングッズが誕生している。
このたびそんな ”昭和” から活躍している「ケロリン」と「モンチッチ」がコラボレーション！
ケロリンミニ桶を脇に抱え、ケロリン柄の前かけを着用したモンチッチのマスコットが可愛い「ケロリン×モンチッチ キーチェーン」がリリースされる。
2025年12月19日（金）から全国のヴィレッジヴァンガード、ドン・キホーテ、ECショップ「Chatta」にて販売を開始。オンラインはChattaのみの限定販売となる。
レトロかわいさ満点のキーチェーンが、きっとあなたに癒しをくれるはず♪
☆レトロ可愛いモンチッチとケロリンのキーチェーンイメージをチェック！（写真2点）＞＞＞
