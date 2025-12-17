モニター台の下に、キーボードやマウスを収納！収納自在の卓上スライダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター台の下にノートパソコンやキーボード、マウスなどを収納して引き出すのに便利な卓上スライダーをブラックとホワイトの2色展開で「100-MR232BK/W」を発売した。
■机上を広げるスライダー
モニター台下のスペースを有効活用し、キーボードやノートPCをすっきり収納できる卓上スライダー。小型ローラーでスムーズに引き出せ、使わない時はすっきり収まる。省スペース化と作業効率向上を同時に実現する便利なアイテム。
■快適操作のローラー搭載
底面の小型ローラーが軽快なスライド動作を実現。片手で簡単に引き出せる前面取っ手とあわせて、日々の操作がより快適になる。デスク環境を整えたい方に最適な、使いやすさを追求したキーボードスライダーだ。
■スチール製の安心設計
丈夫なスチール製で耐荷重10kgに対応し、ノートPCや周辺機器も安心して載せられる。組み立て不要の完成品で届いてすぐに利用できる手軽さも魅力。長く使えるしっかりした構造を求めるユーザーにおすすめだ。
■60cm台にぴったり収まる形状
幅60cmのモニター台に合わせて設計されており、デスク周りに自然に収まるサイズ感が特徴。見た目もスマートで、机上を乱さず美しく整理できます。限られたスペースを最大限に活かしたい方に最適だ。
■組み立て不要の即戦力
完成品の状態で届くため、面倒な組み立て作業は一切不要。設置後すぐに使い始めることができる。手軽にデスク環境をアップグレードしたいユーザーにとって、導入のハードルが低い便利な卓上スライダーだ。
