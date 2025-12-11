24時間で完売！？お願いだからずっと売って！今しか食べられない♡期間限定マシュマロスイーツ

11月に24時間で予約完売したカンロの新感覚スイーツ「スノーマロウ」が、12月12日から一般販売を開始！粉雪みたいにとろけるホワイトショコラの中から、もっちりマシュマロが現れる“雪解け食感”は唯一無二。自分へのご褒美にも、冬の手土産にもハズさない新感覚スイーツをmichill編集部がご紹介します。

24時間で完売！？あの話題のスイーツが一般発売されるって！

お菓子メーカーのカンロが11月に予約販売をして、あっという間に完売した「スノーマロウ」って知っていますか？

「ショコラの雪に隠れた、もっちりマシュマロ」をコンセプトにしたロマンチックな世界観と、ホワイトショコラをまとったマシュマロという新感覚の組み合わせの「スノーマロウ」。

カンロのオンラインショップ「Kanro POCKeT」で11月12日に開始した予約販売は24時間以内に予定数量に達してしまったんだとか！

そんなスノーマロウが12月12日（金）から一般販売を開始することに！これは見逃せませんね！

今回は、濃厚ながらも爽やかな酸味を感じられる、今話題の冬季限定スイーツ「スノーマロウ」の実食レポートをお届けします！

予約完売も納得の「スノーマロウ」の魅力とは？

雪のようなくちどけの粉雪ショコラの中に入ったスノーマロウ。見た目も雪玉のように真っ白で可愛い♡

付属のシルバーのピックで粉雪ショコラの中のスノーマロウを探したり、粉雪ショコラをスコップですくうようにスプーンですくってみたり、まるで雪遊びをしているような世界観！

雪の結晶デザインが象徴的な「スノーマロウ缶」に入った特別感や、パッケージに同封されたショートストーリー「A story of Snow Mallow」など、お菓子を越えた体験ができるのも人気の理由の一つです。

冬の手土産にしたらセンスが良いと褒められること間違いなしですよ！

とろける口どけと弾力が絶妙なハーモニー！まさに“雪解けマシュマロ”！

もちろん、マシュマロを贅沢に味わえるおいしさも見逃せません♡

「スノーマロウ」は、爽快パウダーをまとったマシュマロに、ホワイトショコラをたっぷりとコーティングした贅沢な一粒。

まず口に入れた瞬間、周りのなめらかなホワイトショコラが一瞬でとろけます。まるで粉雪のようなくちどけで、その濃厚な風味に思わずうっとり。

中のマシュマロはしっかりと弾力があり、もっちり。

ホワイトショコラの口どけの良さとのギャップで、一粒で二つの食感を楽しめます。

いつものマシュマロの食感を想像して食べたら、ちょっとびっくりするはず！

粉雪みたいにとろけるホワイトショコラの中から、もっちり弾力のマシュマロが現れる、まさに口のなかでとろける雪解けマシュマロ！

爽やかな酸味が癖になり、手が止まらなくなります。

見た目も味も大満足！自分へのご褒美にもプレゼントにもぴったり！

「スノーマロウ」は、缶入りの豪華仕様で、内容量は115g（チョコがけマシュマロ約11粒、チョコレートパウダー36g）で通常価格2,480円（税込）。

見た目の可愛らしさ、ホワイトショコラの口どけとマシュマロのもちもち食感が楽しめる今までにない美味しさ。賞味期限までの期間が1か月以上のものを届けてくれるのでちょっとしたプレゼントや手土産にもぴったり。

もちろん、今年1年がんばった自分へのご褒美スイーツとしても♡

話題の冬季限定マシュマロスイーツ、12月12日（金）12時から、「Kanro POCKeT」にて一般発売開始です。

予定数量に達し次第、販売終了なので気になった方は買い逃さないようにぜひチェックしてみてくださいね！

【カンロ スノーマロウ】

美味しさ：★★★★★

甘さ：★★★★☆

コスパ：★★★☆☆

話題のスイーツ知ってる感：★★★★★

※記事内の商品情報は2025年12月9日時点の情報です。