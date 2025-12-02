J1¾º³Ê¤â¡Ä¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ºÇ¸å¤Ë¼¨¤·¤¿À®Ä¹¡Ö·è¤á¤è¤¦¤È¡×
¡¡1ÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤éJ1¤Ø¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤ÎÆ»¤ÏÃÇ¤¿¤ì¤ë¡£J2ºÇ½ªÀá¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯vsÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î°ìÀï¡¢1-0¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾30Ê¬¡¢¿å¸Í¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÎMF»³ËÜÈ»Âç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâº¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿MFÄÍÀî¹§µ±¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÂçÊ¬FWÍÆ¯Ì´³ð¤ËÂÐ¤·¤ÆºÙ¤«¤¤¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¸å¤ËÃæ±û¤Ø¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¾¯¤·¼Ð¤á¸å¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢ÍÆ¯¤È¥«¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿MFÌîÂ¼Ä¾µ±¤ÎÂ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º±¦Â¤ò°ìÁ®¡£
¡¡±¦¥¤¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤«¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¡£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬É¬»à¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¡¢Àª¤¤¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë·Á¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ê²£¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡Ë¥«¥Ð¡¼¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ·è¤á¤è¤¦¤ÈÂ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¾º³Ê¤ÈÍ¥¾¡¤ò°ìµ¤¤Ë¼ê·«¤ê´ó¤»¤ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÀì½¤Âç³Ø4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤«¤éÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ë15»î¹ç½Ð¾ì¡¢¤¦¤Á8»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£Ç¯¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡Ê¤¦¤Á¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï21»î¹ç¡Ë¤È·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Ï180¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¸Ø¤ê¡¢º¸±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¤ê¡¢Î¢È´¤±¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤³¤Ç¤â¤³¤Ê¤·¡¢¤«¤ÄÁ°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¹â»þÂå¤«¤éÁ°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ï¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÈ×¤ËÍî¤Á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ÆÃ¡¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï°ìµ¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò´Þ¤á¤Æ°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àì½¤Âç¤Ç¤âº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¹âÂ®¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÇË²õÎÏ¤¢¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀìÇäÆÃµö¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢Àì½¤Âç¤Ï´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°3Éô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾Â¼ÂîÏ¯GM¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ3Ç¯À¸¤Ç¿å¸Í¤ËÆâÄê¤·¤Æº£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡ÊJ2Âè13Àá¤Î¡ËÆ£»ÞMYFCÀï°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°Àá¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¡ËÄ¹ºêÀï¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿å¸Í¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡¢»³ËÜ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÀ®Ä¹¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹ÉôÊ¬¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼Á¤ÈÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎºÝ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¹â¡¢Àì½¤Âç»þÂå¤ÏÎ¢È´¤±°Ê³°¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÁ°Àþ¤ä¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿å¸Í¤Î¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î¼éÈ÷¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬ºÙ¤«¤¯¡¢¤«¤Ä¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎºÝ¤ËºÇÂç½ÐÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤³¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤³¤í¤ÏËÜÅö¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É¬¤º¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÁ°¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¹´ÆÆÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¾ï¤ËÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤Î½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¼Ð¤á¤Î¾å²¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Î¼Á¤¬¤«¤Ê¤ê¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÏµÕ¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë½Ä¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ð¤á¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥«¥Ð¡¼¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¡£Æ±¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç´ó¤»¤Ë¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ð¡¼¤äÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¹âÂ®µ¢¿Ø¤ò¸«¤»¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥é¥í¡¼¥à¥¿¡¼¥ó¤ò¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢µ»½Ñ¡¢Àï½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÈÂÎÁàºî¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î³èÍÑ¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥óÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç³Ø»þÂå¤ËÀìÇäÆÃµö¤È¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤«¤é¿¶¤êÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¡¢²áµî¤Èº£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤µ¤Ë¡È»ê¹â¤Î°ì·â¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖJ1¤Ï¸Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â1ÃÊ³¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¥×¥é¥¹¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç1ÂÐ1¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤¶¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡£½é¤ÎJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¶þ¶¯¤Ê¹âÂ®¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¸¥¿ÈÀ¤È¡È°ì·â¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë