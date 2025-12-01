我が家で実証済み。Wi-Fiをビンビンにしたいなら中継機を使ってみよう
シンプルに距離を伸ばす、これが効きます。
自宅のWi-Fi、みなさん満足してます？ 「なんかこの部屋Wi-Fi弱いなぁ…」とか「この部屋だけ繋がらん…」とか 意外とあるあるですよね。
理想的な解決として、Wi-Fiルーターをハイパワーモデルに変えたり、メッシュWi-Fiシステムに入れ替えたり…が効果的なのですが、出費を抑えて解決するなら、ルーターのWi-Fiを延長してくれる「Wi-Fi中継機」の出番です。
パワフルで広範囲に対応したモデルがこちら。15％OFFで7,630円。
安定のバッファロー製ですし、アンテナ2本出しのパワー＆可動式で狙った方向にアンテナを向けられる柔軟性で「この方向のこの部屋に向けてWi-Fiを届けたい！」といったニーズならこれですね。
そこまでパワー要らないけど、もうちょっとだけ安定して届けたい、を狙うならこっち。セール対象じゃないけど、2480円、圧倒的なコスパ。
Wi-Fi中継機の役割：今のWi-Fiを受信、再分配して遠くまで届けてくれる
中継機がどんな仕事をしてくれるか？というと、すごくシンプル。
今あるWi-Fiを受け取って遠くの部屋まで届けてくれる、というもの。そのため、Wi-Fiが届かない部屋との中間地点に置くことで、Wi-Fiが安定して届くようになるってわけ。
しかもどちらもコンセントに直接ぶっ刺して電源確保できるのが偉い。だらんとケーブルが伸びたりしないのがスッキリ最高ですねー。
また、どちらのモデルも有線LAN機器を無線化できるのもポイント。
たとえば、有線LANしか使えないテレビやレコーダー、nasne（ネットワークレコーダー）を無線Wi-Fi化できます。設置の自由度が上がりますね！
また、Wi-Fiがなぜか弱いゲーム機（Nintendo SwitchWi-Fi弱くない？）を安定してつなげるとかにも効果期待できそう。
過去モデルですが、実際に自宅で導入したレポートもあるので、参考にしてください。
Wi-Fiの問題は、かんたんに解決する。｢Wi-Fi中継機｣の底力を思い知りました
我が家はビンビンになりました。
Source: Amazon (1, 2)