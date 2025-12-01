¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡ª³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¡Ö¾¯¿Í¿ôÊÙ¶¯²ñ¡×
¥·¥ó¥«¤¬¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤ò¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ³²ò¤¯¾¯¿Í¿ôÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¡£
´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÄÂ¾å¤²¤È¿Í»öÀ©ÅÙ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â¾ð¤ËÇ÷¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥«¡ÖÄÂ¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡£¤³¤³¤Ç¡È¤â¤á¤ë¡É¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¡£¤½¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡©¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü(¿å) 16:30¡Á18:00¡Ê½ªÎ»¸å¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤Æº©¿Æ²ñ¡Ë
²ñ¾ì¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥« ²ñµÄ¼¼¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-7-2 6ÅìÍÎ³¤»ö¥Ó¥ë 4F¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§Peatix¤è¤êÍ½Ìó¡Êhttps://peatix.com/event/4684094/¡Ë
·ÑÂ³Åª¤ÊÊª²Á¾å¾º¤È¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÂ¾å¤²¤Î²ÝÂê¡£
¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿²Á³ÊÅ¾²Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤È½¾¶È°÷¤Î´üÂÔ¤È¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÄÂ¾å¤²¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ó¥«¤¬¸«½Ð¤·¤¿ÆÍÇË¸ý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¤¡×¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¶¦Í¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡£
¡ÖÊÑ²½¤ò·ù¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤È¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë¼ã¼ê¡×¡ÖÊÐ¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤ËÊç¤ëÉÔËþ¡×¡Ö¼Ò°÷¤ÎÂà¿¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·Ð±Ä¤ÎÆâ¾ð¤ÈÄÂ¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
åºÎï¤´¤È¤äÃê¾ÝÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼ÂÎã¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÃÎ¸«¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤·¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢»³Æâ°½»Ò¡£
¼«¼Ò¤Î·Ð±Ä²þ³×¤Î±²Ãæ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¿Í»öÀ©ÅÙºþ¿·¤äÃæ´ü·Ð±Ä·×²èºöÄê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î»Ù±ç¤äÃÏ°èÄÌ²ß¤Î±¿±Ä¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¶ìÇº¤È²þ³×¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¡Ö¾¯¿Í¿ôÊÙ¶¯²ñ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
