B-R サーティワン アイスクリームは、「サーティワン福袋2026」のモバイルオーダー予約を12月9日12時より開始する。期間は12月29日20時まで。

好きな商品と引き換えられる電子チケットとオリジナルグッズがセットになった「サーティワン」の福袋が販売決定。2,500円コースは、2,500円分の電子チケットと「コーン型キーホルダー」や「ラバーヘアクリップ」、「マルチシリコーンバンド」が付属する。また、3,500円コースは、3,500円分の電子チケットと「オリジナルキッチンタイマー」、「カップ型キーホルダー」が付属している。

予約受付は「31モバイルオーダー」で実施され、2026年1月1日より店頭にて受け取り可能。店頭販売も予定しており、モバイルオーダー予約および店頭販売ともになくなり次第終了となる。

2,500円コース（2,500円分の電子チケットが付属）

コーン型キーホルダー

ラバーヘアクリップ

マルチシリコーンバンド2本セット

3,500円コース（3,500円分の電子チケットが付属）

オリジナルキッチンタイマー

カップ型キーホルダー

(C) B-R 31 ICE CREAM CO., LTD. All rights reserved.

