[11.30 オランダ・エールディビジ第14節](アムステルダム・アレナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 6 ユーリ・レヘール

DF 15 ユーリ・バース

DF 30 アーロン・バウマン

MF 4 板倉滉

MF 8 ケネス・テイラー

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 25 ボウト・ベグホルスト

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

控え

GK 22 レムコ・パスフェール

GK 52 P. Reverson

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 53 M. van der Lans

MF 10 オスカル・グロフ

MF 21 ブランコ・バンデンボーメン

MF 28 キアン・フィツジム

MF 48 ショーン・ステュア

FW 7 ラウール・モロ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 17 オリバー・エドバールセン

監督

Fred Grim

[フローニンゲン]

先発

GK 1 E. Vaessen

DF 3 T. Blokzijl

DF 4 D. Janse

DF 5 M. Rente

DF 43 M. Peersman

MF 6 S. Resink

MF 8 T. de Jonge

MF 10 Y. Taha

MF 14 J. Schreuders

MF 26 T. van Bergen

FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン

控え

GK 13 ロヴロ スタブラー

GK 21 H. Jurjus

DF 2 W. Prins

DF 16 T. Mercera

DF 22 S. Bouland

MF 17 D. van der Werff

MF 18 T. Land

MF 20 M. Seuntjens

FW 11 N. Emeran

FW 27 Rui Mendes

FW 57 N. Eggens

FW 69 M. Hoekstra

監督

Dick Lukkien

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります