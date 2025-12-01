アヤックスvsフローニンゲン スタメン発表
[11.30 オランダ・エールディビジ第14節](アムステルダム・アレナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 6 ユーリ・レヘール
DF 15 ユーリ・バース
DF 30 アーロン・バウマン
MF 4 板倉滉
MF 8 ケネス・テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
控え
GK 22 レムコ・パスフェール
GK 52 P. Reverson
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 53 M. van der Lans
MF 10 オスカル・グロフ
MF 21 ブランコ・バンデンボーメン
MF 28 キアン・フィツジム
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 ラウール・モロ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 17 オリバー・エドバールセン
監督
Fred Grim
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 5 M. Rente
DF 43 M. Peersman
MF 6 S. Resink
MF 8 T. de Jonge
MF 10 Y. Taha
MF 14 J. Schreuders
MF 26 T. van Bergen
FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 16 T. Mercera
DF 22 S. Bouland
MF 17 D. van der Werff
MF 18 T. Land
MF 20 M. Seuntjens
FW 11 N. Emeran
FW 27 Rui Mendes
FW 57 N. Eggens
FW 69 M. Hoekstra
監督
Dick Lukkien
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります