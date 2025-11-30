【LINE誤爆】義母から夫へのメッセージが嫁に誤送信「どう返事しますか？」→スカッと返信案が続々【ママリ】

親族との関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、実家や義実家の親族とのLINEトークに関するエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、親族とのLINEやり取りに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

「ママに内緒で来なさい」義母→夫へのLINEが妻に誤送信！内容がひどすぎてイライラが大爆発

義母から旦那へ送ろうとしてたLINEが

誤爆送信で私に🤣！

以下内容⬇



眠れていますか？ちゃんとご飯食べてますか？

25日、私の誕生日祝いを兼ねて食事をするので

来ませんか？赤ちゃんダメなところにしたので

〇〇さん(私)に子守りはまかせて内緒で来なさい♡

たまには息抜きしなさいね。



だそうですが（笑）



旦那は家事も育児もしませんし

休日はなにかと趣味満喫してますし

夜泣きあるので産まれてからずっと

別々に寝てるので

眠れてますけどなにか？って感じで（笑）



みなさんならどう返事しますか(´ｰ｀)？



ほんっとに何度も何度も

旦那と義家族にはいらいらさせられる┐(´д｀)┌ 出典：

誤送信自体は誰でもやってしまうミスですから仕方ないものの、内容があまりにもモヤモヤするものですね…。義母からするといつまで経ってもかわいい息子なのはわかりますが、投稿者さんに内緒で食事会にというのは悪意を感じてしまいます。



この誤送信で義母がどんな言い訳をするのか逆に気になりますし、投稿者さんとしては一言言いたくなりますよね。

義母の誤送信の内容にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

旦那は家事もしませんし～眠れてますけど何か？

の部分そのまま送りますwwww 出典：

やば！！

戦慄ものですね、震えました。



とりあえず、送り先間違ってらっしゃいますよ😃



と、送ります🙋 出典：

めちゃくちゃうざいですね😳



赤ちゃんダメなところにしたのでの辺りがもう人としてクズ感すごいです🙏ハートも気持ち悪すぎます。



私なら

間違えて送信されてますよ～！○○さん(主人の名前)には口頭で内容お伝えしておきますね☺️

私と娘は留守番しているのでご家族でゆっくり息抜きしてきてくださいね💓(嫌味)

あと○○さんとは別室で寝ているので問題なく眠れているようですよ☺️

ご心配おかけして申し訳ありません😭



くらい送っちゃうと思います🤪 出典：

送る相手を間違えていると指摘しつつ、嫌味も込めて日ごろの夫の様子を伝えるというのはいいアイデアです。自分の息子が家事も育児も全くしていなかったと言われるのは地味につらいのではないでしょうか。



他にも、誤送信の内容には一切触れないでおくというのは違う意味で義母にダメージを与えられるかもしれません。何も言われない方が今後顔を合わせる時の恐怖が強くなりますよね。



誤送信はよくあることですが、相手と内容次第ではトラブルやわだかまりのきっかけになってしまうことも。メッセージを送る際には今一度送り先の確認をしないといけないなと改めて実感させられますね。

義母が鬼LINE→返信遅いと「怒ってる？」あまりにも高頻度な連絡にうんざりしてます

あ～😫

毎日義理の母からくるLINE…

少しでも、返事が遅いと「大丈夫？」「怒ってる？」とか。

こっちは子どものこととかで、１日中バタバタしてて、スマホ触れるのも、昼寝が夜寝た後くらいで、そんな暇はない‼️



自分の親にもあまり干渉されたことはなく、どちらかというと放任主義で育ったこともあり、正直鬱陶しいし、疲れる… 出典：

義母にとっては何気ない気持ちであっても、返信が遅れるだけで「大丈夫？」とさらに連絡されたら投稿者さんがストレスに感じるのは当たり前だと思います。よほど重要な用事や急用であればわかりますが、そうではないのにしつこく連絡が来るのは困りものですよね。



嫁と姑という関係上、頻繁にLINEを送るのはやめてほしいと伝えるのも難しそうですよね。今後は投稿者さんではなく、夫にLINEを送ってもらうように夫から義母に話をしてみるのはどうでしょうか。

過干渉な義母にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

同じです😭私も放任主義で育ったので干渉が嫌で嫌で！！LINEも面倒ですよね。。

私は耐えきれなくて。。旦那にあいつ面倒くさがりで俺にも全然返事こないよーって感じで言ってもらいました笑 出典：

面倒ですね。

私も、初めのうちそんな感じでしたが、ハッキリ言っちゃいましたよ。

携帯あんまり見ないのでゴメンなさい。

何かあった時にはこちらから連絡しますって。

育児よりストレスですよね💦 出典：

それはきつい…

というか自分が子育てしてたときにそんなに暇だったのかと聞きたくなりますね💦 出典：

義母との関係性次第ではハッキリと「何かあればこちらから連絡します」と伝えるのもアリかもしれませんね。赤ちゃんのうちは寝ている時間が長く携帯をチェックしやすいですが、成長とともに目が離せなくなりママのやることも増えてきます。あまりにもストレスを感じるようであれば、向こうから来た連絡に関しては大事なもの以外はスルーでもいいのかもしれません。



義母のペースに合わせて返信をしていても現状は変わらないでしょうから、できないことに関しては「できないです」と伝えてしまっていいのではないでしょうか。

これって“毒親”？思い通りにいかないと、すぐ無視する母にウンザリ

実母の扱いに困っています。



基本的にはいい人なのですが、自分の思い通りにいかないと怒って無視したりします…。

(通常はマイLINEでやり取りするぐらい仲は良く、たまにランチとかにも行きます)



例えば、家の土地や子どもの保育園決めなどに口出しして、私が母と違う意見を言うと怒ります。

え？こんなことで？？と思うようなことで、LINEの未読・既読無視、電話も無視です。

私は、あ。また怒ってるなー。と思う時でも、普通に接しようと心がけていますが、毎回毎回疲れてきました。

1.2週間ほどすると機嫌がなおるのですが、その間の期間ずっと気疲れしてしまいます。



昔から、過干渉？毒親？と思うこともあったのですが、なんだかんだ時が解決してくれており、放置していました。



今回もしょーもないことで怒っており、今週末にある娘のお食い初めに行かない。とか言い始めました。

両家揃ってする予定で、お店も予約しています。

義理の両親に欠席の理由を伝えるのも、本当に恥ずかしいです。



私は3人きょうだいですが、私にだけこんな感じです。

弟と妹にはそんなでもありません。

弟は県外にいて、妹は実家にいます。



私が毎回ご機嫌取り？をしているのがいけないのでしょうか？

放置しておくのがいいのでしょうか…。

長年このような関係なので、いい対処法が分からなくてなりました。

こんな愚痴を書いておきながら、やはり嫌いにはなれません…。



似たような境遇で、いい対処法を知っている方やアドバイスあればください。 出典：

実母の言動に困っている投稿者さん。他の兄弟に対しては普通なのに自分にだけ当たりが強いことに対してはモヤモヤした気持ちもあるでしょうね。自分だけならまだしも、お食い初めは子どもや義実家にも関係してくることですからどうにかしてでも来てほしいという気持ちなのではないでしょうか。



気に入らないから無視をするなんて幼稚に感じてしまいますが、実母には実母の言い分があるのでしょうか…。ひどい扱いを受けても嫌いになれないというのが投稿者さんの気持ちの全てだと思うので、可能な限り実母の気持ちに寄り添ってあげるのがいいのではないでしょうか。あくまでも一番大事にすべきは投稿者さんの気持ちです。実母のために我慢をしたり無理をするのではなく、自分ができる範囲でということが大事なのではないでしょうか。

怒ると無視する実母との関わり方にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

うちと似てます🥲🥲

結局は仲良くしすぎないことが対処法ですね😂程良い距離感で付き合ってます。 出典：

過干渉、毒親

質問者さんが感じていること

文章から私も同じように感じました💦

やはりもう少し距離を置かれたほうが良いと思います。長女だから甘えてるのかもしれませんが、許してはいけないこともあります。今後も同じような距離感だと質問者さんのお子さんにも影響があるかと思います🥺

お母さんの精神状態が良い時に関わって悪い時はご機嫌取りせずに反省してもらう。

嫌いにならなくても良いと思いますがお互い、いい大人です。

程良い距離感で付き合っていくのはいかがでしょうか？ 出典：

うちも似てます💦

いままさに怒られて無視されているところです😂

境遇も似てて、わたしも長女です。

謝っても許してもらえず、ずっと文句言われ、人格否定までされて、辛いです。

でも1人の親だし大切にしたいとは思いながら葛藤しています。

仲良い時はいいけど、関係崩れたら辛いですよね。その度、距離とろうと思うけどそのようにいかず、、、

回答ではないですが、まさにわたしも悩んでいることだったのでコメントしてしまいました 出典：

投稿者さんと同じように実母との関係性、関わり方に悩んでいるという声がいくつかありました。共通していたのが程よい距離感で付き合うのがいいのではということ。実母ゆえに簡単なことではないと思うのですが、実母だからといって全てに謝罪をしたり言う通りにする必要はないですよね。



お互い大人ですし、投稿者さんには家族もいます。実母を大切にすることも大切ですが、それ以上に自分や家族のことを大切にしてほしいですね。

