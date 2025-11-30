なにわ男子が、デジタルシングル「Never Romantic」を12月8日に配信リリースする。

今作は、12月12日に公開される高橋恭平クアトロ主演、藤原丈一郎出演の映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング。初めてのときめきと弾けるドキドキ、解けない魔法にかかったような恋の衝動、無敵の“Never Romantic Lady”に振り回されながら夢中で恋に落ちてゆく気持ちをカオスに描いた、底抜けにハッピーな1曲だ。この冬、恋がしたくなるようなラブパーティチューンとなっている。

明日12月1日0時からは、iTunes Storeにて今作のプレオーダーがスタート。リリース日の12月8日には、大西流星、高橋、藤原よるインスタライブを予定している。さらに、同日21時からなにわ男子公式YouTubeチャンネルにて今作のMVプレミア公開が決定。7人が送る、胸キュンあり、笑いあり、バトルありの“はちゃめちゃMV”に仕上がっているという。

また、今作のリリースを記念した3大デジタルキャンペーンも行われる。詳細はストームレーベルズHPにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）