Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、味の素とAmazonが共同開発した「味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg」がお得に登場しています。

100gで17.6gのたんぱく質が摂れる鶏むね系唐揚げは、普通の唐揚げよりも罪悪感が薄くて気軽に食べられそうですよ！

[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量 2,181円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

味の素とAmazonが共同開発した「プロテイン唐揚げ 1kg」が22％オフで登場！

揚げ物なのに、高たんぱく。味の素とAmazonが共同開発した「味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg」は、100gで17.6gのたんぱく質が摂れる鶏むね系唐揚げ。レンジ調理で手間なく食べれる本商品が22％オフの大特価で販売中です。

味の素とAmazonが共同開発した本商品の原料は鶏むね肉。揚げ物でありながらヘルシー志向の唐揚げです。最大のポイントは栄養バランス。100gあたり17.6gのたんぱく質が摂取でき、トレーニング後の補給や、日々の食事の“たんぱく質プラス”にぴったりです。

内容量は1kgと大容量なので、まとめ買いにも最適。お弁当のおかずに、小腹満たしに、夜食にと、使い道の自由度も高い一品です。

レンジで約2分20秒。洗い物を最小限に抑えられるのも◎

調理はとてもシンプルで、ラップ不要で電子レンジ約2分20秒。袋から出して温めるだけなので、キッチンに立つ時間はほぼゼロ。油跳ねもなく、洗い物も増えません。1回の目安量は100g＝約3〜4個。食べすぎ防止の指標としてもわかりやすく、コントロールしやすいのも嬉しいポイントです。

100gで17.6gのたんぱく質、レンジ約2分20秒、1kgの大容量。しかも22％オフの大特価。揚げ物の常識を裏切る“高たんぱく唐揚げ”は、忙しい日の栄養サポート役として頼れる存在です。

なお、上記の表示価格は2025年11月28日20時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

