【兵庫ジュニアグランプリ】エコロレーヴは5枠5番
11月27日（木）に園田競馬場で行われる、兵庫ジュニアグランプリ（Jpn2・2歳・ダ1400m）の枠順は下記の通り。注目の発走は15時45分。
1枠1番
ラッキーキッド
牡2・56.0・戸崎圭太
加藤征弘・美浦
2枠2番
ゴッドバロック
牡2・56.0・阿部龍
角川秀樹・北海道
3枠3番
サンフラワームーン
牝2・55.0・井上瑛太
打越勇児・高知
4枠4番
サフラナール
牝2・55.0・土方颯太
高馬元紘・兵庫
5枠5番
エコロレーヴ
牡2・56.0・吉村智洋
森秀行・栗東
5枠6番
クリスタルピット
牝2・55.0・竹村達也
坂本和也・兵庫
6枠7番
ローズカリス
牝2・55.0・田口貫太
大橋勇樹・栗東
6枠8番
ストロングボンド
牡2・56.0・佐々木大輔
菊川正達・美浦
7枠9番
エイシンリガーズ
牡2・56.0・鴨宮祥行
橋本忠明・兵庫
7枠10番
スペシャルチャンス
牡2・56.0・落合玄太
田中淳司・北海道
8枠11番
エイシンイワハシル
牡2・56.0・大山龍太郎
坂本和也・兵庫
8枠12番
トウカイマシェリ
牝2・55.0・鮫島克駿
高柳大輔・栗東