11月27日（木）に園田競馬場で行われる、兵庫ジュニアグランプリ（Jpn2・2歳・ダ1400m）の枠順は下記の通り。注目の発走は15時45分。

【兵庫ジュニアグランプリ】ダノンレジェンド産駒 ハッピーマンが交流重賞初制覇

力関係拮抗

1枠1番

ラッキーキッド

牡2・56.0・戸崎圭太

加藤征弘・美浦

2枠2番

ゴッドバロック

牡2・56.0・阿部龍

角川秀樹・北海道

3枠3番

サンフラワームーン

牝2・55.0・井上瑛太

打越勇児・高知

4枠4番

サフラナール

牝2・55.0・土方颯太

高馬元紘・兵庫

5枠5番

エコロレーヴ

牡2・56.0・吉村智洋

森秀行・栗東

5枠6番

クリスタルピット

牝2・55.0・竹村達也

坂本和也・兵庫

6枠7番

ローズカリス

牝2・55.0・田口貫太

大橋勇樹・栗東

6枠8番

ストロングボンド

牡2・56.0・佐々木大輔

菊川正達・美浦

7枠9番

エイシンリガーズ

牡2・56.0・鴨宮祥行

橋本忠明・兵庫

7枠10番

スペシャルチャンス

牡2・56.0・落合玄太

田中淳司・北海道

8枠11番

エイシンイワハシル

牡2・56.0・大山龍太郎

坂本和也・兵庫

8枠12番

トウカイマシェリ

牝2・55.0・鮫島克駿

高柳大輔・栗東