暮らしがスピーディに進化していく中で、身のまわりのアイテム一つひとつはよりスムーズにストレスなく機能することが求められています。そんな時代にピッタリのコンパクトな財布が登場しました。

「slim2」はサイズ面、設計面において、従来の財布の常識を覆すジャパンメイドのプロダクトです。

カード7枚、お札11枚、小銭15枚がしっかり収まる

その名の通り“スリムさ”にまず目が行く「slim2」。収納してもわずか15mmの厚みをキープしてくれるので、ポケット収納派の方でも扱いやすいはず。

コンパクト財布の中でも92 × 92mmと最小クラスサイズで、カードケースと見分けがつかないほど。にもかかわらず、カード7枚、お札11枚、小銭15枚がしっかり収まり、キャッシュレス時代に十分な容量を備えています。

小銭、カード、紙幣のすべてが瞬時に取り出せる

見た目の小ささと容量を聞くと、収納スペースは妥協しているのでは？

「slim2」を実際に開いてみると、良い意味で予想を裏切られるユニークな設計が目を惹きます。小銭入れは財布の上部に配置され、その下にカードホルダー、そしてお札入れが最も手前にくる仕組みに。

この斬新な構造のおかげで、小銭、カード、お札のすべてに即時のアクセスが可能。取り出す際に財布の向きを変えなくてもいいので使用感もいたってシンプルです。

小銭入れをジッパーで開け閉めするタイプやフラップで蓋をするタイプに比べ、出し入れの手数が少なくて済むのは革命的。

さらにはカード類は扇形に展開できるので、出し入れがスムーズ。カードがそれぞれが何枚入っているのかも直感的に把握しやすい構造になっています。

財布の内部にまでこだわったデザイン

目から鱗な設計にも驚かされる「slim2」ですが、この財布の真骨頂はその素材とデザインにあります。美しくも実用的なこの財布を印象付けるのはイギリスの高品質ブライドルレザー。ひと目見ればわかるリッチな質感だけでも、この財布を選ぶ理由として十分でしょう。

財布表面の白い模様は「ブルーム」と呼ばれるワックス。ブラシや布などでブルームを落とすこともできますし、使っていく中でブルームは自然と取れてツヤが現れてくるので、色の変化も楽しめます。

※ブルームには個体差があり、濃いものと薄いものがあります。

一般的には手が抜かれがちな財布の内側素材も、「slim2」は惜しみなくこだわりを詰め込んでいます。

なめらかなイタリアのオイルレザーは、見た目の美しさのみならず、お札が引っ掛かりにくい点で実用的。さらにはポケット内側に配された国産ヤギ革が見た目のアクセントとして働き、財布を開けたときにこそ、プロダクトの高品質さが体感できるはずです。

カラーバリエーションは全3色となっています。紹介し切れなかった「slim2」のさらなる魅力は、以下のWebページでチェックしてみてください。

