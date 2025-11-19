Snow Manによる初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』が11月18日からタイ・バンコクで開催中。宮舘涼太・阿部亮平・ラウールが会場を訪れた動画をファッションメディア『ELLE Thailand』公式Instagramが公開した。

【動画＆写真】宮舘涼太・阿部亮平・ラウールがバンコク『Snow Man 1st POP-UP』に登場

■「カリスマックス」のダンスをレクチャーするシーンも

『Snow Man 1st POP-UP』はソウルを皮切りに、台北・バンコクとアジアで開催。バンコクでは11月18日から26日まで行われる。さらに日本凱旋として大阪、東京でも開催を控えている。

『ELLE Thailand』で公開された動画では、3人がそれぞれ形の違う黒スーツ姿で会場に登場し、記者会見に挑む様子をポスト。3人が手を合わせてタイの挨拶をする姿や、一人ひとりが「サワディーカップ」とタイ語で自己紹介する様子、「カリスマックス」のダンスをレクチャーする姿や、手を振りながら会場を後にするところまで収められている。

さらに、ポップアップの内部に潜入し、雪だるまのオブジェや9人の写真＆メッセージ、グッズや衣装などの展示やカフェの様子も公開している。

「こーじからタイ語を教えてもらったのかな？」「黒スーツ姿のビジュ優勝」「舘様パーマヘアだ」「手を合わせた姿かわいい」「ポップアップの内部も見られてうれしい」などといったファンの声が続々と到着。

また、タイ最大級の総合日本展示イベント「バンコク日本博」公式Instagramでは、3人が手を合わせた姿などの写真が公開されている。

■3人の「サワディーカップ」が聞けるバンコクポップアップ動画

■手を合わせた挨拶やソロショットも見られる記者会見ショット