¡Ö¤â¤¦¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ï¥¤¥ä¡×ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¥Þ¥Þ¤¬¥­¥ì¤¿½Ö´Ö¡Ã¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¬ÉÝ¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢º»¿¥¤µ¤ó¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Ï¤µ¤é¤Ë±¢¼¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í³¹áÎ¤¤ÎÀº¿À¤Ï´°Á´¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÍËÆü¤Ë¥¯¥é¥¹¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ¨¤²Æ»¤â¤Ê¤¯¡¢Í³¹áÎ¤¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤â¤¦¼¤á¤ë¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç·è°Õ¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¸ÉÆÈ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÆÏ¤¤¤¿¡¢Í£°ì¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¸ÀÍÕ
¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÄ´À°¤Î»þ´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢º»¿¥¤µ¤ó¤Î¹¶·â¤Ï±¢¼¾¤ò¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¼¼¤Ç»ä¤À¤±¤òÌµ»ë¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤¬ÇÛ¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¡Ö¤³¤ó¤Ê»é¤Ã¤³¤¤¤Î¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤è～¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤ê¡£
¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
»ä¤Ï¡¢É×¤Ë¤â¤³¤Î¾õ¶·¤òÏÃ¤·¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤ò¿¿·õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äã³ØÇ¯¤Î¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤¨¤ëÍËÆü¤¬¤½¤ÎÆü¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¥¯¥é¥¹¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢»ä¤Î¶ì¤·¤ß¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂà²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³ー¥Á¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡¢º»¿¥¤µ¤ó¤Î¼è¤ê´¬¤¥Þ¥Þ¤«¤éµ¢¤êºÝ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ïº»¿¥¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¿¶ÂØ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈµÞ¤¤¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤Èµ¢¤Ã¤¿Æü¤Ç¡¢¤³¤Î¥Þ¥Þ¤È2¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤Ï²Â·Ã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¼¼Á°¤Î¥í¥Óー¤Ç¤ª³¨ÉÁ¤¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Â·Ã¤µ¤ó¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢»ä¤Ë¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Çº»¿¥¤µ¤ó¤Î»Ò¤Ë¿¶¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢°ª¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°¤¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×
»ä¤Ï¤¢¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³ー¥Á¼¼¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢Æó¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î·è°Õ
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©»ä¤â¤è¤¯º»¿¥¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌ¼¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ä¡×
¤¹¤ë¤È²Â·Ã¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº»¿¥¤µ¤ó¤Í¡¢¿·Æþ¤ê¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤°¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¸·¤·¤¯½Ð¤ë¤Î¤è¡£¤¦¤Á¤â¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡£ÀµÄ¾¡¢º»¿¥¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤ÎÌ¼¤è¤ê¡¢°ª¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÄÉ²Ã¹Ö½¬¤â½Ð¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡×
Ê¹¤¯¤È¡¢º»¿¥¤µ¤ó¤Ï¿·¤·¤¤»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¸·¤·¤¯Åö¤¿¤ê¡¢ÀÕ¤áÎ©¤Æ¤Æ¼¤á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£²Â·Ã¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÏª¹ü¤Ë¤¤¤¸¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ëº»¿¥¤µ¤ó¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤«¤é¡¢»ä¡¢º»¿¥¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥³ー¥Á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¡×
¡Ö¤¨¡©¡×
¡Ö¥³ー¥Á¤Ç¤â¤Ê¤¤º»¿¥¤µ¤ó¤¬¡¢¥³ー¥Á¤È°ã¤¦¿¶¤ê¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë°Õ¸«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©»ä¤â¡¢¤â¤¦¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ï·ù¤Ê¤Î¤è¡×
²Â·Ã¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤â»×¤ï¤ºð÷¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÂ¤Ç¡¢¥³ー¥Á¼¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹―――¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤¦¡¢¥³ー¥Á¼¼
Í³¹áÎ¤¤¬Àº¿ÀÅª¤Ê¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤ï¤ÌÌ£Êý¡¦²Â·Ã¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Í³¹áÎ¤¤¬¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Î»ÙÇÛ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤È¤¤¤¦Í£°ì¤ÎÀÚ¤ê»¥¤òÀÚ¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
