Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

多機能ガジェット感のある文具が好きな人、多いのでは？ 例えば小学校のときに流行った、ギミックだらけの筆箱もそのひとつですが、さすがに大人なので機能や見た目も重視したいところ。

そんな要望を叶えてくれそうなのがmachi-yaに登場した「FLINTONE 4in1ペン」。ボールペン・スタイラス・定規・エターナルペンシルを使い分けられる1本で、ボディがアルミ合金製というのもポイント。

サンプルを試す機会をもらったので、実際の使用感や魅力をレポートしたいと思います。

仕事も趣味もこれ一本。書く・描く・タッチ・測る多機能マルチペン 【33％OFF】9,280円 machi-yaでチェックする

交換・入れ替えで4機能

Photo: junior

こちらが定規・ボールペン・スタイラス・削り不要エターナル鉛筆が使い分けられる「FLINTONE 4in1マルチペン」。

Photo: junior

外側が定規機能を備えており、ボールペンとエターナル鉛筆は内側のペンを逆さまにして使う仕組み。スタイラスは磁石式のキャップになっているのでサッと脱着可能。

考えがまとまらないときなど、ついつい遊んでしまいそうなギミックかも。

それぞれの使い心地を検証

Photo: junior

ボールペンの書き味はスムーズでスッと線が伸びます。細字でもムラが出にくく、長文でも手が疲れにくい印象でした。

Photo: junior

エターナルペンシルはほとんど減らないから削らなくてもいい鉛筆。素材はカーボン合金芯でHB相当の鉛筆に近い書き心地なので硬め。

紙への出方もちょっと薄めですが、メンテナンスも不要な鉛筆としてスケッチなどに便利。

Photo: junior

定規はcmとインチの2パターンで使え、金属製なのでしっかりとした使い心地が好みでした。また両端がローラーになっているので平行移動もスムーズですよ。

Photo: junior

最後はスタイラス。あくまでシンプルなタッチペンのため、パームリジェクションや筆圧検知、傾き検知といった機能には非対応な点にはご注意を。

Apple Pencil等があればあまり使わない機能かもしれませんが、指での操作よりもう少し精度アップしたい場合には役立つかと。

筆箱がちょっとスッキリ

Photo: junior

それぞれの機能が特別優れているというものではありませんが、筆記具を少なくしたい人やガジェット感ある文具が好きな人なら楽しめる1本だと思います。

書く・描く・測る・タッチを手軽にまとめられるので、筆者的には毎日持ち歩きたい一本でした。

Source: machi-ya

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。