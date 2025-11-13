＜運転手ってズルい？＞強く出たら「詐欺師」呼ばわりされた！非常識な人への対応は？【第8話まんが】
私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。幼稚園からのママ友のサツキさんは、いつも私に車を出させてお金を払わず、お礼の一言もありません。一方で新しく知り合ったママ友のナオさんは、運転する私への気遣いがある人。私の車をあてにして「アミューズメントパークに行こう」と提案してきたサツキさんに、ナオさんは「今度は現地集合、現地解散で」と言い返してくれました。私も黙ってガマンしているだけではいけないのかもしれません。
私はサツキさんの態度にずっとモヤモヤしていました。言えずにガマンしていたことを、代わりにナオさんが言ってくれたのです。だから私も自分の口から、きちんとサツキさんに伝えなければいけません。私は意を決して切り出しました。
「はぁ！？ なにそれ詐欺じゃん！」サツキさんはそう言い放つと、電話を切ってしまいました。詐欺って……？ 私のことを「お金をだまし取る詐欺師」だって言いたいの？ 夫が帰ってきてから、私はこれまでの経緯を話しました。
サツキさんは車にかかるお金は、運転する私が支払うのが当然だと思っています。だからなににいくらかかっているのか詳しく説明してみたら、「現地までの電車料金を払う」と言い出しました。その考え方なら「タクシー代を支払う」の方がまだ理にかなっているんじゃないかと思うけど……？
私はこのままサツキさんとの関係を、いい勉強になったということで終わらせようと思っていました。けれど夫は領収書やカード明細を持って、サツキさんの家に説明に行くと言い出します。このまま放っておいたら「なにを言っても黙ってガマンする人」だと思われてしまう、というのが夫の意見だったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
私はサツキさんの態度にずっとモヤモヤしていました。言えずにガマンしていたことを、代わりにナオさんが言ってくれたのです。だから私も自分の口から、きちんとサツキさんに伝えなければいけません。私は意を決して切り出しました。
「はぁ！？ なにそれ詐欺じゃん！」サツキさんはそう言い放つと、電話を切ってしまいました。詐欺って……？ 私のことを「お金をだまし取る詐欺師」だって言いたいの？ 夫が帰ってきてから、私はこれまでの経緯を話しました。
サツキさんは車にかかるお金は、運転する私が支払うのが当然だと思っています。だからなににいくらかかっているのか詳しく説明してみたら、「現地までの電車料金を払う」と言い出しました。その考え方なら「タクシー代を支払う」の方がまだ理にかなっているんじゃないかと思うけど……？
私はこのままサツキさんとの関係を、いい勉強になったということで終わらせようと思っていました。けれど夫は領収書やカード明細を持って、サツキさんの家に説明に行くと言い出します。このまま放っておいたら「なにを言っても黙ってガマンする人」だと思われてしまう、というのが夫の意見だったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子