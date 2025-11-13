おしゃれキャンプ始めてる？ コールマンのキャンドル風ガスランタンの炎にうっとり…
この記事は2023年10月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
今回は、Coleman（コールマン）からキャンパーに人気の名作の「ルミエールランタン」をご紹介します。
最近ではLEDランタンも使いやすくて人気ですが、やっぱり少し物足りない…と本物の揺らぐ炎を求めてマントルランタンを使う方も多いのではないでしょうか？
でも実際、ガソリンや灯油などの燃料を準備するとなると少し大変ですよね。そこでこの「ルミエールランタン」なら、LPガスの缶をランタンの下にセットしてマントル不要で簡単に着火できるんです。
使い方はシンプルでとても簡単
動画にある通り、まず柄の長いライターかチャッカマンなどで火を炎調節レバーの穴に持っていきます。同時に器具栓ツマミを反時計回り（＋の方向）に開けばガスが出て着火できます。
炎の調節は背面のレバーを左右に動かすだけです。消火する時は、時計回り（−の方向）に炎が止まるまで回します。
まるでロウソクの火のようなやさしい揺らぎ
ロウソク式のランタンももちろんありますが、それだとロウがこぼれたり、掃除も大変だったりするんです。
これだけ手軽に使えて、本物のキャンドルのような炎を再現してくれる「ルミエールランタン」は、本当にナイスなアイテム。
先端に向かうにつれて細くなるデザインが、レトロな雰囲気も演出していて素敵ですよね。
マントル不要のガス式ランタン
最大の特徴は、LPガスを使ったガス式ランタンでマントルが不要なところ。マントルの交換を気にする必要もありません。
コールマンの純正LPガス燃料は230gと470gの2種類。ガスが無くなったらガス缶を新しいものに取り替えるだけですぐに使えます。
ご紹介した通り、「ルミエールランタン」があれば、手軽にキャンプの醍醐味でもある揺らぐ炎を楽しむことができます。一度使ったらもうLEDランタンには戻れないかもしれませんね。
ランタン＋LPガスセット商品
ランタン単品
