今回は、Coleman（コールマン）からキャンパーに人気の名作の「ルミエールランタン」をご紹介します。

最近ではLEDランタンも使いやすくて人気ですが、やっぱり少し物足りない…と本物の揺らぐ炎を求めてマントルランタンを使う方も多いのではないでしょうか？

でも実際、ガソリンや灯油などの燃料を準備するとなると少し大変ですよね。そこでこの「ルミエールランタン」なら、LPガスの缶をランタンの下にセットしてマントル不要で簡単に着火できるんです。

Coleman(コールマン) 【日本正規品】 ランタン ルミエールランタン LPガス別売り 205588 & 純正LPガス燃料 Tタイプ 470g 5103A470T【セット買い】 8,381円 Amazonで見る PR PR 5,500円 楽天で見る PR PR 5,500円 Yahoo!ショッピングで見る

使い方はシンプルでとても簡単

動画にある通り、まず柄の長いライターかチャッカマンなどで火を炎調節レバーの穴に持っていきます。同時に器具栓ツマミを反時計回り（＋の方向）に開けばガスが出て着火できます。

炎の調節は背面のレバーを左右に動かすだけです。消火する時は、時計回り（−の方向）に炎が止まるまで回します。

まるでロウソクの火のようなやさしい揺らぎ

ロウソク式のランタンももちろんありますが、それだとロウがこぼれたり、掃除も大変だったりするんです。

これだけ手軽に使えて、本物のキャンドルのような炎を再現してくれる「ルミエールランタン」は、本当にナイスなアイテム。

先端に向かうにつれて細くなるデザインが、レトロな雰囲気も演出していて素敵ですよね。

マントル不要のガス式ランタン

最大の特徴は、LPガスを使ったガス式ランタンでマントルが不要なところ。マントルの交換を気にする必要もありません。

コールマンの純正LPガス燃料は230gと470gの2種類。ガスが無くなったらガス缶を新しいものに取り替えるだけですぐに使えます。

ご紹介した通り、「ルミエールランタン」があれば、手軽にキャンプの醍醐味でもある揺らぐ炎を楽しむことができます。一度使ったらもうLEDランタンには戻れないかもしれませんね。

ランタン＋LPガスセット商品

Coleman(コールマン) 【日本正規品】 ランタン ルミエールランタン LPガス別売り 205588 & 純正LPガス燃料 Tタイプ 470g 5103A470T【セット買い】 8,381円 Amazonで見る PR PR 5,500円 楽天で見る PR PR 5,500円 Yahoo!ショッピングで見る

ランタン単品

コールマン ルミエールランタン 205588 7,590円 Amazonで購入する PR PR 4,950円 楽天で購入する PR PR 4,950円 Yahoo!ショッピングで見る

