アイドルユニット・#2i2（ニーニ）の十味（とーみ）が、11月4日発売の「漫画アクション」の表紙に登場。アザーカット4枚が公開された。

十味「漫画アクション」

十味は長野県出身、身長149cmと小柄ながら、アイドルユニット・#2i2のメンバーとして全国ツアーや大型フェスに精力的に出演し、現在は俳優業にも活動の幅を広げている。現在開催中のラストツアー「Pages of You」も、各地で大盛況となっている。

十味 コメント

◆漫画アクション表紙掲載おめでとうございます。

ありがとうございます。

漫画アクションさんの表紙は前回から1年ぶりになります。

2021年に初表紙のお話を頂いた時すごくうれしかったのを鮮明に覚えているので、こうして今でも定期的に掲載していただけて幸せです…！

◆今回はどのような撮影でしたか？

今回は“透明感全開！”って感じの撮影でした！

でも実は撮影前に体調を壊してしまいまして…。

撮影前のルーティンとして出来ることはやって臨んだのですが、やっぱりちょっと不安な気持ちで当日はスタジオに向かっていました。

でもいざカメラの前に立ったらいつも通りの自分になれて、やっぱり撮影好きなんだななんてあらためて実感しました！

現場の皆さんの温かい支えのお陰で、応援してくれる皆さんにも良いなって思ってもらえるような撮影ができたと思っています！

皆さんありがとうございました！

◆12/6（土）、#2i2として最後のライブLAST TOUR FINAL『Pages of Us』を迎えますが、今の心境を教えてください。

ついに解散ライブまで1か月を切り、いよいよなんだな、と感じる日々です。

私も正直、メンバーとステージに立つ尊い時間もあと〇回だとか、今現場に来てくれる皆とはこの先も会えるのかな？とか寂しい気持ちになったりもします。

傲慢かもしれないけれど、きっと応援してくれる人はもっと寂しさを感じていると思うんですよね。

だからこそ最後はかっこよく最高の#2i2で終わりたいな、とより思うんです。

“寂しい”より、“応援してよかった！”って言ってもらえるような#2i2で在りたいですし、最後はやっぱり皆を笑顔にしたいので！

是非ぜひこのインタビューをここまで読んでくれたあなたも、12/6 #2i2のラストライブ見に来てくださいっ！

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます…！

本当に皆さんのおかげで大好きなお仕事を頑張れています。

これからも引き続き活動頑張っていきますので、応援よろしくお願いします！

撮影：LUCKMAN

スタイリスト：工藤沙恵（ミタケイショウ）

ヘアメイク：塩田結香（JULLY）

